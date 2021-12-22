新州華母涉殺兩子 法官：大陪審團裁決是否起訴

法官宣布大陪審團將決定是否以一級謀殺等罪名起訴周玉慧。(莫賽郡檢方提供)

報住在新澤西州 的周玉慧(Yu-Hwei Chou，音譯)，因涉嫌殺害自己七歲的女兒與十個月的幼子，被檢方以兩項一級謀殺等罪名提告，她日前第三度參與審前聽證，因檢方與辯方並未溝通，案件再度延遲；法官表示大陪審團將決定是否以上述罪名起訴被告，尚未公布下次庭審時間。

法院消息顯示，36歲的周玉慧於21日第三度通過視訊上庭，新州 莫賽郡(Somerset)的助理檢察官 麥克勞克林(Michael Mclaughlin)在審前聽證中表示，他尚未有機會與被告的代表律師探討此案；新州高等法院法官托伯(Peter Tober)指稱，檢方對此案未做出決定。

托伯要求周玉慧還押候審，等待大陪審團決定是否起訴她後，再宣布下次庭審時間，「如果被告被起訴，下次上庭將是她過堂的日期」。

根據新州警方消息，周玉慧在接受警方問訊時承認，她於11月8日前往連鎖超市Wawa購買午餐後，前往手工雜貨店購買了膠帶與索帶，計畫翌日謀殺一雙兒女；她於11月9日駕車帶一雙兒女，前往附近的打獵區，先用索帶綁住兒女的雙手，再用膠帶封住兩個孩子的口鼻，隨後用手掐死了兩名子女。

被告得手後，曾試圖將自己綁在方向盤上，並用膠帶封住自己的口鼻，企圖自殺，被一名目擊者發現，隨後報案求助；警方當場逮捕了周玉慧，以兩項一級謀殺罪名移送法辦，兩名死者為她七歲的女兒薩曼莎(Samantha Ross)與十個月大的兒子保羅(Paul Ross)。

莫賽郡檢察官羅伯遜(Michael H. Robertson)在案發後經過調查，並公布兩名死者是因遭他人阻止呼吸，引致窒息而亡，裁定這起案件為謀殺案，目前尚不清楚嫌犯的作案動機。