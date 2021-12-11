我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大突破…阿桑吉可引渡美受審 不押入重刑犯監獄

日擬與美同步調 不派部長級官員出席北京冬奧

16個月前才調漲 新州兩大收費公路 元旦漲價3%

編譯郭宣含／綜合報導
新澤西州兩大收費公路的過路費調漲約16個月後，明年1月1日起將再度調漲3%，包括花園州高速公路。(取材自YouTube)
新澤西州兩大收費公路的過路費調漲約16個月後，明年1月1日起將再度調漲3%，包括花園州高速公路。(取材自YouTube)

新澤西州兩大收費公路的過路費調漲約16個月後，明年1月1日起將再度調漲3%；新州收費高速公路(New Jersey Turnpike)每輛車平均從4.8元調漲至4.95元，花園州高速公路(Garden State Parkway)的過路費則調升至約2元。

新州高速公路管理局(New Jersey Turnpike Authority)2022年編列22億8900萬元的預算，其中指出：「年度過路費率指數(toll rate indexing)為3%，從2022年1月1日生效。」換句話說，2022年新年後，過路費將上漲3%。

新州高速公路管理局發言人菲尼(Tom Feeney)表示，這3%的指數旨為資金需求提供穩定的經費來源，新營收將用於該局的長期資本計畫。

新州2020年9月13日也調漲多條公路的過路費，包括新州收費高速公路上漲36%，花園州高速公路增加27%，大西洋城高速公路(Atlantic City Expressway)調漲37%；這些營收將用於前兩條公路240億元和第三條公路5億元的十年計畫。

新州高速公路管理局表示，基於多種經濟指標，年度過路費將調升3%，但並未說明他們參考哪些經濟指標。

菲尼表示，根據過路費指數計畫，花園州高速公路向客車的快易通收取1.9元，1月1日起將調漲至1.96元；現金收費則調漲約5分至2元。

菲尼指出，新州收費高速公路高峰時段的快易通收費從4.1元調漲至4.23元，現金收費則為4.25元；而在離峰時段，快易通消費者則可獲25%優惠，過路費為3.17元。整體來說，新州收費高速公路每台客車的平均過路費，將從4.8元漲至4.95元。

全美機動車主協會(National Motorists Association)新州政策主管卡雷拉斯(Steve Carrellas)表示：「無論有無必要調漲過路費，新州高速公路管理局每年都會根據通膨率調整，除非州長或州議會出手阻止。」

新州 快易通 指數

上一則

零售業頻遭結夥搶劫 指控芝市長卸責

下一則

防周末聚眾騷亂 芝警不排除封鎖市區

延伸閱讀

前新州州長去年染疫 克利斯蒂：被川普傳染的

前新州州長去年染疫 克利斯蒂：被川普傳染的
新州地道臺灣古早味 林宮台菜 團購火熱進行中

新州地道臺灣古早味 林宮台菜 團購火熱進行中
前新州州長克利斯蒂：去年就是被川普傳染新冠病毒

前新州州長克利斯蒂：去年就是被川普傳染新冠病毒
新州有12周帶薪家事假 近半民眾不知

新州有12周帶薪家事假 近半民眾不知
醫用大麻店不足 新州北中南區各加發10張販售許可

醫用大麻店不足 新州北中南區各加發10張販售許可
新州學區疫情拉警報 停課聲浪再起

新州學區疫情拉警報 停課聲浪再起

熱門新聞

71歲的受害者謝煥新(Woom Sing Tse)。(家人提供)

71歲華裔翁街上走 遭非裔兇嫌悍開18槍畢命

2021-12-08 21:07
Zillow在德州達福區賣房低價求售。( Zillow網頁)

撿便宜 Zillow德州達福區房屋脫售 逾七成賠錢賣

2021-12-08 20:03
德州北部的尤利斯被視為全美最移居的地方。（KHOU）

紐時：德州小鎮尤利斯 全美最宜居

2021-12-06 13:34
2022年房市將進入競爭激烈的賣方市場。(Airbnb)

全美房市庫存恐不敷所需 明年將是賣方戰國時期

2021-12-09 20:08
被喻為「全美國最怪異」的房子上市求售。(維基)

4腿巨獸？幽浮？全美最怪的房子在德州 175萬元求售

2021-12-04 16:54
新冠變種病毒Omicron在美確診，衛生部門提醒公眾盡快打疫苗和補強針，並繼續做好防護。(美聯社)

馬州出現三例Omicron確診 州長籲打疫苗和補強針 但無需恐慌

2021-12-03 17:01

超人氣

更多 >
英國威廉凱特公布全家福聖誕卡 三個孩子可愛討喜

英國威廉凱特公布全家福聖誕卡 三個孩子可愛討喜
老花眼能治療 新型眼藥水上市 30天用量約80美元

老花眼能治療 新型眼藥水上市 30天用量約80美元
遭竊商品被匿名店家上網販賣 20家零售業籲國會介入

遭竊商品被匿名店家上網販賣 20家零售業籲國會介入
涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪 最高恐囚25年至終身

涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪 最高恐囚25年至終身
紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效

紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效