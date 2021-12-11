16個月前才調漲 新州兩大收費公路 元旦漲價3%

新澤西州兩大收費公路的過路費調漲約16個月後，明年1月1日起將再度調漲3%，包括花園州高速公路。(取材自YouTube)

新澤西州兩大收費公路的過路費調漲約16個月後，明年1月1日起將再度調漲3%；新州 收費高速公路(New Jersey Turnpike)每輛車平均從4.8元調漲至4.95元，花園州高速公路(Garden State Parkway)的過路費則調升至約2元。

新州高速公路管理局(New Jersey Turnpike Authority)2022年編列22億8900萬元的預算，其中指出：「年度過路費率指數 (toll rate indexing)為3%，從2022年1月1日生效。」換句話說，2022年新年後，過路費將上漲3%。

新州高速公路管理局發言人菲尼(Tom Feeney)表示，這3%的指數旨為資金需求提供穩定的經費來源，新營收將用於該局的長期資本計畫。

新州2020年9月13日也調漲多條公路的過路費，包括新州收費高速公路上漲36%，花園州高速公路增加27%，大西洋城高速公路(Atlantic City Expressway)調漲37%；這些營收將用於前兩條公路240億元和第三條公路5億元的十年計畫。

新州高速公路管理局表示，基於多種經濟指標，年度過路費將調升3%，但並未說明他們參考哪些經濟指標。

菲尼表示，根據過路費指數計畫，花園州高速公路向客車的快易通 收取1.9元，1月1日起將調漲至1.96元；現金收費則調漲約5分至2元。

菲尼指出，新州收費高速公路高峰時段的快易通收費從4.1元調漲至4.23元，現金收費則為4.25元；而在離峰時段，快易通消費者則可獲25%優惠，過路費為3.17元。整體來說，新州收費高速公路每台客車的平均過路費，將從4.8元漲至4.95元。

全美機動車主協會(National Motorists Association)新州政策主管卡雷拉斯(Steve Carrellas)表示：「無論有無必要調漲過路費，新州高速公路管理局每年都會根據通膨率調整，除非州長或州議會出手阻止。」