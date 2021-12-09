「為完成原罪」？狠母刺死5個月大女兒

新澤西州26歲媽媽克絲蒂‧阿卡札用刀把五個月大的女兒刺死。(塞倫郡監獄照片)

上周新澤西州 發生一起駭人聽聞的謀殺案，一名26歲年輕媽媽克絲蒂‧阿卡札(Kristhie I. Alcazar)狠心徒手用刀將年僅五個月大的女兒刺死；檢調報告指出，阿卡札宣稱所作所為都是「為了完成我最後的原罪─謀殺」。

阿卡札3日晚間在公寓住家中，用廚房的菜刀刺進女兒的心臟；據稱，女嬰的父親當時人不在命案現場；檢方向阿卡札提起謀殺和持有武器等罪名。

根據警方接獲的報案電話，阿卡札正與另一人發生口角，警方雖然未公開此人身分，但當時被刺傷的女嬰正在現場；執法人員表示，發現女嬰時已身中多刀。

警方後來向阿卡札進行偵訊，阿卡札自稱是「為了完成自己的原罪」，警方在調查報告中寫下「犯人毫無悔意，並表示不會對這起謀殺事件的結果做任何改變」。

此外，阿卡札還強調自己「身心健全」，案發前也沒有服用酒精性飲料或毒品 。

法律文件指出，阿卡札沒有任何犯罪紀錄，最多也只有交通違規而已。

阿卡札的鄰居們更對此案感到無比震驚，「我就住她隔壁，而且已兩年半了，」一名住戶艾吉(Arthur Edge)說到：「我真的嚇死了」，另一名鄰居溫蒂‧柏格斯(Wandy Burgos)說：「這是一場悲劇，她原本是個很好的人。」