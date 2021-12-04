葉樂律師 淺談移民系列 投資移民重大利好 - 排期取消和投資額降低

美國國務院近期公布了2021年12月的綠卡移民排期， EB5直接投資 項目中國大陸出生的投資人的排期為current, 即意味著排期取消，中國大陸申請人有綠卡名額，無需排期。

這一重大利好可以說是自2015年中國大陸投資移民申請人開始排期後，少有的振奮人心的革命性消息。廣大正在苦苦等待排期，或是想要投資移民美國，但由於漫長排期而長期觀望的人士可以利用這幾年來難得的好機會，早日遞交投資移民申請。在沒有排期的情況下，加之移民局 正在加緊現代化改革以縮短審批處理時間，中國直接投資移民申請人可能比其它各類有排期的職業移民申請人，都更早地取得綠卡。

EB5統稱職業類移民第五類，俗稱「投資移民」。投資移民分兩類：直接投資移民和和區域中心投資移民。直投項目早已列入移民法。而區域中心項目則是試用法案。區域中心法案於2021年6月30日沒有通過國會的再次認證，區域中心法案何時延期目前還處於懸而未決的狀態。因此移民局暫時不接受新的區域中心投資移民申請，而只接受直接投資移民申請。

2019年11月，移民局公布投資移民改革法案，內容包括投資移民金額從原來的50萬美元和100萬美元分別上漲到90萬美元和180萬美元。2021年6月22日，加州聯邦法院在一項判決中裁定，2019年移民局公布的投資移民改革法案不合法，投資移民金額再次恢復到50萬美元和100萬美元。移民局目前已經上訴，投資移民金額是否再次上漲取決於法庭最終判決。法庭何時會做出最終判決也不確定，因此目前直接投資移民幾乎減半的投資額更是一個有時間限制的難得機會。

本所在2021年上半年已經正確預計了投資移民排期會在今年內緩解甚至取消。我們再次建議對直接投資移民感興趣的人士，抓住這個難得的無需排期，和投資款幾乎減半的機會，早日遞交直接投資移民申請，早日取得綠卡。

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