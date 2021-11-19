紐瓦克機場施工 安檢速度拖延 感恩節期間恐加重

新澤西州紐瓦克國際機場的A航廈，因實施工中將關閉三分之一的安檢站，耽誤部分旅客的安檢時間，尤其感恩節假期間耽誤的情形恐怕更加嚴重。圖為旅客在機場接受安檢。(Getty Images)

新澤西州 紐瓦克國際機場(Newark Liberty International Airport)當局提醒搭機旅客，A航廈因實施裝修工程將關閉三分之一的安檢站，耽誤部分旅客的安檢時間，尤其感恩節假期間耽誤的情形恐怕更加嚴重。

運輸安全管理局(TSA)官員表示，所有旅客都將經過A2和A3的安檢站，為避免假期間巔峰時期面臨人潮塞車的狀況，有些航班已改至B航廈起降。

影響最大的將會是加拿大航空(Air Canada)、捷藍航空(JetBlue)、阿拉斯加航空(Alaska Airlines)和美國 航空(American Airlines)；但TSA也承諾，裝修工程完工後，A航廈將會增至16個安檢站。

負責新澤西州的TSA聯邦安檢主任卡特(Thomas Carter)說：「針對這段期間激增的旅客量，加上機場基礎設施長期的改善工程，我們希望所有旅客都能提早報到，然後多點耐心。」

一般來說，紐瓦克機場 要求搭乘國內航班的旅客必須在飛機起飛前兩個小時報到，國際航班則是三個小時；但加上這陣子工程可能延誤的時間，建議旅客應比平常預估的時間提前更多。

紐瓦克機場規模最大的業者聯合航空(United Airlines)發言人艾伊霍爾(Robert Einhorn)指出，感恩節期間預計有約71萬4000人進出紐瓦克機場，比去年的72萬人略低一些。

雖說新冠疫情趨緩，旅遊業景氣逐漸恢復，但航空業面臨人力短缺、航班取消、以及部分地區再度傳出確診人數上升，可能使感恩節搭乘飛機的人會比預估再減少一些。

新州羅文大學(Rowen University)教授瓊斯(Eric Jones)的民調顯示，這次感恩節民眾使用汽車旅行的意願最高；調查指出，這次假期將有1億900萬名成人計畫旅行，其中高達67.8%的人選擇開車，搭乘飛機的人僅占10.52%。