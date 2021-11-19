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紐瓦克機場施工 安檢速度拖延 感恩節期間恐加重

編譯林梅婕／綜合報導
新澤西州紐瓦克國際機場的A航廈，因實施工中將關閉三分之一的安檢站，耽誤部分旅客的安檢時間，尤其感恩節假期間耽誤的情形恐怕更加嚴重。圖為旅客在機場接受安檢。(Getty Images)
新澤西州紐瓦克國際機場的A航廈，因實施工中將關閉三分之一的安檢站，耽誤部分旅客的安檢時間，尤其感恩節假期間耽誤的情形恐怕更加嚴重。圖為旅客在機場接受安檢。(Getty Images)

新澤西州紐瓦克國際機場(Newark Liberty International Airport)當局提醒搭機旅客，A航廈因實施裝修工程將關閉三分之一的安檢站，耽誤部分旅客的安檢時間，尤其感恩節假期間耽誤的情形恐怕更加嚴重。

運輸安全管理局(TSA)官員表示，所有旅客都將經過A2和A3的安檢站，為避免假期間巔峰時期面臨人潮塞車的狀況，有些航班已改至B航廈起降。

影響最大的將會是加拿大航空(Air Canada)、捷藍航空(JetBlue)、阿拉斯加航空(Alaska Airlines)和美國航空(American Airlines)；但TSA也承諾，裝修工程完工後，A航廈將會增至16個安檢站。

負責新澤西州的TSA聯邦安檢主任卡特(Thomas Carter)說：「針對這段期間激增的旅客量，加上機場基礎設施長期的改善工程，我們希望所有旅客都能提早報到，然後多點耐心。」

一般來說，紐瓦克機場要求搭乘國內航班的旅客必須在飛機起飛前兩個小時報到，國際航班則是三個小時；但加上這陣子工程可能延誤的時間，建議旅客應比平常預估的時間提前更多。

紐瓦克機場規模最大的業者聯合航空(United Airlines)發言人艾伊霍爾(Robert Einhorn)指出，感恩節期間預計有約71萬4000人進出紐瓦克機場，比去年的72萬人略低一些。

雖說新冠疫情趨緩，旅遊業景氣逐漸恢復，但航空業面臨人力短缺、航班取消、以及部分地區再度傳出確診人數上升，可能使感恩節搭乘飛機的人會比預估再減少一些。

新州羅文大學(Rowen University)教授瓊斯(Eric Jones)的民調顯示，這次感恩節民眾使用汽車旅行的意願最高；調查指出，這次假期將有1億900萬名成人計畫旅行，其中高達67.8%的人選擇開車，搭乘飛機的人僅占10.52%。

紐瓦克機場 新澤西州 美國

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