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父、兒染疫相繼病逝 賓州餐館老闆感謝社區募款幫忙

編譯柯立偉／綜合報導
賓州餐館老闆小柯林斯(中)在36小時內，失去接種三劑的老父親(左)和尚未接種疫苗的兒子(右)，當地社區立刻為他籌募喪葬費用，使他非常感恩。(CNN電視台截圖)
賓州餐館老闆小柯林斯(中)在36小時內，失去接種三劑的老父親(左)和尚未接種疫苗的兒子(右)，當地社區立刻為他籌募喪葬費用，使他非常感恩。(CNN電視台截圖)

疫苗雖可有效防範重症率與死亡率，但終究不是「百毒不侵」，賓州一位餐館老闆小柯林斯(Alan Collins Jr.)就在36小時內，接連失去接種了三劑的老父親和尚未接種疫苗的兒子，當地社區立刻為他籌募喪葬費用，使他非常感恩。

小柯林斯表示，父親老柯林斯(Alan Collins Sr.)雖然已經高齡72歲，但看上去只有60歲，仍然精神奕奕，卻在9月底感染新冠肺炎，且疫情迅速惡化，於9月28日死亡；小柯林斯推測，由於父親幾年前曾經接受過肝臟移植手術，可能因此讓他面對新冠病毒時更形脆弱。

回憶起自己的父親，小柯林斯說他待人隨和、喜歡釣魚和打獵，有空的話還會去賭場試試手氣；他說：「父親是個好人，與他接觸過的人都會喜歡他，現在還會接到許多他以前的朋友傳來問候的訊息。」

小柯林斯在醫院辦理完領回父親遺體的手續後，沒多久又接到兒媳婦傳來的噩耗，他唯一的兒子布朗(Brown Collins)也罹患新冠肺炎，且由於病況惡化，醫院已使用呼吸器維持生命；不過入院的第二天，布朗仍不敵病魔辭世。

小柯林斯指出，住在匹茲堡的兒子布朗現年35歲，並與妻子育有四子，他們沒有跟自己的父親老柯林斯住在一起，因此同一時間染疫應該只是巧合；他雖然很難過，但更要照顧好四個孫子的情緒，他說：「我們一直在為我的四個孫子做心理建設，告訴他們『你們多愛你們的父親，你們的父親也有多愛你們』。」

短短36小時內接連遭逢喪父喪子之痛，當地社區於是為小柯林斯架設GoFundMe的募款頁面，所得將協助他們料理喪儀；對此，小柯林斯說：「我很希望這些幫助不是真的，但對於社區的朋友所給予的支持和鼓勵，我由衷感激。」

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