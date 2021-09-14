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新州高中增設畢業考 英文、數學成門檻

編譯林育正／綜合報導
新澤西州高中將在秋季學期新增畢業考試，所有11年級學生都必須參加，2023年畢業的學生將成為第一屆考生。(Getty Images)
新澤西州高中將在秋季學期新增畢業考試，所有11年級學生都必須參加，2023年畢業的學生將成為第一屆考生。(Getty Images)

新澤西州高中將在秋季學期新增畢業考試，所有11年級學生都必須參加，2023年畢業的學生將成為第一屆考生。

新澤西州教育委員會核准「新澤西畢業能力測驗」，將測驗學生的英文和數學能力做為畢業門檻；州教育廳發言人莫里斯(Shaheed Morris)表示，考試將以電腦進行，範圍涵蓋十年級英文，代數1以及幾何學。

所有學生都必須參加考試，未通過的學生可以用替代方案或是作品集的方式達到畢業門檻。

雖然全美許多州早已廢除畢業考，但新澤西州長久以來，要求學生通過考試才得以畢業；不過2016年起，原本單一的考試卻演變為複雜且不斷更動的一套標準，許多畢業班能選擇考試科目，其中包括SAT，以證明具有畢業資格；過去兩個學年，州長墨菲(Phil Murphy)考量新冠肺炎疫情取消測驗。

墨菲曾希望永久廢除考試，但未獲得州議會支持；這次部分人士也批評，州政府在最後一刻增設阻礙高中生畢業的門檻，使學生接受不必要的測驗。

代表貧窮學區學生提出法律戰的非營利組織教育法律中心(Education Law Center)中學教育改革計畫主任卡普(Stan Karp)，抨擊過去五年，畢業規則被州教育委員會搞得一團亂；他說：「與其納入這些存在缺陷的政策，政府和立法單位應該合作，跟上大部分的州取消畢業考試。」

墨菲政府一度是採用新澤西學生學習評量做為畢業衡量標準(Student Learning Assessments)，以符合聯邦測驗要求；不過法院在2018年判定，畢業考必須在11年級進行。因此，新州必須推出新版本的考試。

新州最大的教師工會「新澤西教育協會」(New Jersey Education Association)發言人貝克(Steve Baker)表示，工會反對強制考試，不應以單一標準化的測驗做為畢業評量，應讓學生在課程中證明學科能力。

根據州教育委員會規章，至少將有2023至2025年畢業班參加新考試；2022年畢業班，能透過SAT等多樣考試達標門檻。

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