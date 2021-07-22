德州長簽署 2025年最低薪增至15元

德拉瓦州民主黨籍州長卡尼簽署法案，2025年以前，德拉瓦州最低時薪將從調漲為15元。(Getty Images)

德拉瓦州 民主黨籍州長卡尼(John Carney)已簽署一項由州參議員華許(Jack Walsh)及州眾議員布拉迪(Gerald Brady)聯合提出的最低薪資法案；該法案規定2025年以前，德拉瓦州的最低時薪 將從目前的每小時9.25元，漸進式調漲為15元。

法案規定，目前最低時薪9.25元的規定將延用至明年1月1日，當日最低時薪將調漲至10.5元。隨後每年1月1日都會固定調漲，2023年1月1日為11.75元、2024年1月1日為13.25元，直至2025年1月1日調漲為15元。州長簽署本法案前表示：「這部法案將保障低薪勞工，能為其子女提供像我們一樣更多的機會。」

提案的華許對於州長簽署法案表示歡迎，他表示在他的五年議員任期中曾經參與過許多重要立法，但這部保障最低薪資的法案，「無疑是目前最重要的一個」。

「此法案的核心價值，歸根結底就一個詞：平等。所有辛勤工作的人們，都有權得到足以遮風避雨的家和三餐溫飽的生活。」華許並表示：「最低薪資法案正體現出美國 的立國價值：公平、正義、相互照應。」

面對反對者批評提高最低薪資將傷害中小企業的論述，華許引述各項經濟數據，駁斥反對者的論點。

他表示：「每一次州議會通過提高最低薪資的法案時，各項經濟數據就算沒有進步，至少也是持平。道理很簡單，因為給人們更多的薪水，就等於讓更多的錢流入經濟市場，促進整體經濟環境的發展。」

華許指出，起草這部法案時就諮商過州內企業，「所以不要把這部法案單純視為『親商』或『反商』的立場，這只是一項消弭貧窮的法案。」他說。