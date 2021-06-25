巴露華青少年樂團 線上為新州高院表演

林巧慈老師(前左一)及樂團優秀學員們。(樂團提供)

應新澤西州 高等法院的邀請，巴露華青少年樂團(Bravura Youth Orchestra)日前為亞太裔傳統月活動獻上精采的線上音樂表演。本場演出由林巧慈女士指揮，青少年弦樂團成員參加，表演了Lion City，Adagio For Strings等富有亞洲文化特色的曲目。

新州 古箏藝術家楊藝與在國際古箏比賽中屢獲殊榮的女兒Emily Yang表演「春到拉薩」，表演在前巴露華青少年樂團成員Matthew Liu為樂團作曲的「Festival Celebration」中完美結束，其精采演繹獲得所有線上觀眾和在場家長的熱烈掌聲和高度肯定。

自去年3月疫情 隔離以來，巴露華青少年樂團在林老師的帶領下，通過Zoom組織講座，尋找寬敞的場地保證社交距離，想方設法在疫情中保證安全，為琴童們營建一片音樂的世外桃源，成為新州過去一年中唯一堅持活動的青少年樂團，用優美的音樂鼓勵琴童們度過這艱難的一年。

雖然人數受限，樂團成員不少是朱莉亞音樂學院預科生，All State首席和高中學校樂隊首席；在林老師及特邀指導老師專業指導下，團員音樂技能，表演能力和領導能力都得以進步。

暑期活動是巴露華青少年樂團的一大特色。過去，樂團暑期前往俄羅斯，中國，臺灣，日本進行演出和交流。今年受現實條件限制，僅能在新州當地活動。巴露華青少年樂團有可能在秋季疫情受到控制及好轉後，招收新學員。歡迎家有琴童的家長們與樂團聯繫，獲取活動和面試資訊，電子郵箱：[email protected]。