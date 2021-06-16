夏季來臨 新州普林斯頓成賞蟬之都

蟬離開土壤爬上樹幹，脫殼後準備展翅、放聲求偶。(美聯社)

新澤西州 的普林斯頓(Princeton)於1783年短暫成為該州首府數月，如今卻是該州的賞蟬之都，城市間的樹叢都被「布魯德十代蟬」(Brood X cicada)給盤據。

走進莫塞郡(Mercer County)的普林斯頓大學(Princeton University)，密密麻麻的蟬殼散落在林間小徑上，耳邊繚繞著蟬鳴，在樹林間嗡嗡作響。

普林斯頓市府行政官員霍茲多維克(Bernie Hvozdovic)是這麼形容，蟬鳴聲如此「瘋狂」又獨特，在日常生活中聽來其實非常大聲、而且吵雜，他說：「到哪裡都能聽到牠們的聲音，牠們無所不在；你的擋風玻璃也可能會撞到牠們，牠們也會飛向人群，或是直接停在人們身上，完全超乎一般人的想像。」

一些專門研究蟬的生物學家指出，新州 地區的蟬與外地有極大差異，例如有周期活動的「布魯德十代蟬」往往會在每年5月或6月出沒；該種蟬的壽命周期為17年，過去數百年、甚至數千年，蟬的活動足跡幾乎遍布整座城市。

蟬一般都不會飛得太遠，交配之後也會一直在附近活動，接著牠們會樹枝上鑽一些小洞，讓母蟬方便產卵；當蟬卵孵化後，幼蟲就會掉進地上的土壤開始生長，而往後的17年都會重複同樣的周期。

新州有些城鎮並非蟬主要的繁殖地區，例如楓木市(Maplewood)和馬納斯寬(Manasquan)，但普林斯頓和彭寧頓(Pennington)這些城鎮可說是當地最適合賞蟬的地區。

目前為止普林斯頓仍是公認新州蟬數量最多的城市，而且不僅是今年，最早的紀錄還可追溯到1800年代初；專家認為，這是因為當地年邁的老樹豐饒，而且樹林長期保存得宜。

普林斯頓高中(Princeton High School)食蟲俱樂部的顧問老師伊斯特本(Mark Eastburn)說：「普林斯頓是個歷史悠久的地方，卻未曾有過大規模的重建，而且有許多地區都還保留數百年或數千年的老樹。」