延宕6年 參院通過聯邦法院法官尼爾斯任命

參院已通過公設遺產管理人尼爾斯的任命案，圖為他出席參院司法委員會聽證會。(路透)

國會參院8日以66:33的比數，通過一項新澤西州聯邦地方法院法官任命案，將任命新澤西州博根郡(Bergen County)公設遺產管理人尼爾斯(Julien X. Neals)出任此職，終結了尼爾斯自2015年獲前總統歐巴馬提名後，延宕至今的任命案。尼爾斯履職後，將負責監管準備程序、主持審判並審理以美國政府為一造當事人之訟案。

現年56歲的尼爾斯，早在2015年還在當律師的時候，就獲得前總統歐把馬的青睞，提名他出任新澤西州聯邦地方法院法官。然而，由於當時參院多數黨為共和黨，黨鞭麥康諾(Mitch McConnell)強勢封殺歐巴馬提出的各類職缺任命案，導致尼爾斯的任命案在2017年1月3日因國會換屆到期不續審。在等候當時參院批准的期間，尼爾斯在2016年6月出任博根郡代理遺產管理人至今。

參院任命案通過後，法界各方恭賀不斷。拜登總統表示：「此次任命案的每一位被提名人，都是星條旗下的忠臣，將會以自身深厚的法學造詣，在美國憲法的規範下，為我們帶來公平與正義。」而全美律師公會(The American Bar Association)也發表聲明，支持尼爾斯出任聯邦法院法官，稱他是一個「完美適格」的人選。

而尼爾森目前任職的博根郡法院更大力讚賞尼爾森任職期間的貢獻，認為他出任聯邦法官後必會一新美國司法之氣象。博根郡法院院長提德斯科(Jim Tedesco)說：「沒有人比他更適合獲得這份殊榮，任何曾與他共事的人都會認為，尼爾斯法官優秀、正直，必能公正獨立審判。雖不捨尼爾斯法官的離去，但我們的所失正是美國司法的所得。」

尼爾斯的任命案通過後，新澤西州尚有五個聯邦法官職缺待填補，拜登也已向國會提出人選。最令人矚目的是曾任美軍上尉的庫賴希(Zahid Quraishi)法官，於10日獲得參院同意任命，成為美國歷史上首位穆斯林的聯邦法院法官。