「同學多是亞裔，曾想改變膚色」 非裔青年被6藤校錄取

安歌塢高中畢業生布徹決定入讀普林斯頓大學。(Christopher Butcher)

新澤西 博根郡安歌塢高中(Academies at Englewood in Bergen County)18歲畢業生布徹(Christopher Butcher)，在非洲裔平權運動中的表現，使他在同齡人中脫穎而出，獲得了6所常春藤大學和其他19所高校的錄取通知。

作為新州優秀的特許高中，安歌塢高中的學生以亞裔 為主。布徹在申請書中詳細回顧了自己如何在這所磁校中的掙扎，「我的同學都是亞裔，我甚至一度希望改變膚色。感謝我心愛的毛絨狗Bigdog的陪伴，我很高興自己改變皮膚的願望從未實現。」

布徹在申請書中感謝自己的毛絨玩具，幫助他學會了重寫人生，以自己的方式欣賞「黑人」，並挑戰了刻板印象。他被包括哥倫比亞、布朗、達特茅斯、賓大學和康奈爾等名校錄取，最終選擇了普林斯頓大學。

布徹說，吸引他來到普大的是它對本科教學的重視，「我覺得他們真正致力於為本科生創立非凡的大學生活，並能夠與教授建立牢固的聯繫。」

2020年3月，布徹與朋友共同創立了安歌塢非洲裔學生會。該組織舉行了一系列集會，與博根郡全美有色人種協進會合作傳播資訊。他還與當地其他宣導者合作，為疫情期間需要幫助的人們提供必需品。

布徹在學校和社區的努力為他贏得了普林斯頓種族關係獎，該獎是每年為表彰為促進種族平等而努力的高中生所頒發的獎項。他還擔任過美國 國家高中榮譽生會(National Honor Society)副主席，組織過非洲裔學生平權(Black Students Matter)活動。

這些活動旨在引起人們對新澤西課堂中非洲裔學生所面臨的不公正現象的關注。從那以後，布徹的學校創立了非裔美國人的學習課程、非洲裔學生會與學生需求行動合作，在該地區提供偏見培訓計畫；布徹還對學校和新州各地教師缺乏種族多樣性提出質疑。

她的母親Cheryl Taylor-Butcher說，兒子永遠是一個自我激勵的人，「我知道他會錄取，但沒想到會有那麼多。在他申請時，我因為腦垂體腫瘤威脅視力進行了緊急神經外科手術，所以參與不多。一位朋友幫助指導了他，我為結果感到驕傲。」

對於大學專業選擇，布徹曾考慮歷史和社會學專業，但最終決定分子生物學和非裔美國人研究。他在高中時曾創建了一個假肢俱樂部，並與印度的一個非營利組織合作，以最低的成本幫助人們獲得假肢。

這些經歷讓他最終計畫去醫學院進修。他在邁出人生下一步的同時，也與當地低年級學生建立了密切關係，「我計畫在休息時繼續在安歌塢工作，我向下幾屆的學生傳遞了經驗和知識，我們必須將工作繼續下去。」