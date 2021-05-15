旅遊旺季將至 新州商家卻招不到工

圖為往年新州海灘人潮。(美聯社)

隨著防疫措施鬆綁以及即將進入夏季，新州 休閒和旅遊業蓄勢待發，4月增加33萬1000個工作崗位，但招不到足夠人手。

勞工部 數據顯示，企業已經連續四個月增加就業 ，旅遊與休閒業是重點行業。許多人收到聯邦紓困支票後，加上過去一年減少旅行、娛樂和外食，已經開始把多餘的現金花在餐廳、機票、公路旅行以及新車和住宅上。

新州外地遊客去年消費290億元，比2019年同期下降37%；8640萬人去年來新州，比2019年創紀錄的1.16億下降27%。官員樂觀，今年遊客量將有所改善。

然而員工短缺已迫使新州的幾家Wawa連鎖店縮短營業時間。夏季即將來臨，Wawa正招聘數千名新員工，並將為新員工和在6月18日前接種疫苗的員工提供300元獎金。

員工短缺也對澤西海岸的一些標誌性景點造成影響。如野木林(Wildwood)木板路難以找到電車操作員。木板路商改區表示，夏季通常有大約100名臨時員工，現在仍在招聘40至50人。

徵人海報充斥著新州海灘的木板路。商家將員工短缺歸因於人們對疫情的擔憂以及失業福利的延長。拜登總統此前指出，正在領取失業救濟的民眾，如果遇到「適合工作」(suitable job)，就應把握就業機會，否則將喪失失業津貼。