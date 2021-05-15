新費城招牌公司 設計新穎專業團隊 一條龍服務

費城華埠 「新費城招牌公司」從設計、製作到安裝，由專業的團隊為顧客做週到的服務，歡迎洽詢惠顧。

新費城招牌公司負責人楊先生表示，他從事招牌生意十餘年，如何為顧客設計出能吸引目光、高質量的產品，是他一向的追求。該公司年輕的製作和設計團隊，以追求最新的戶外廣告樣式和技藝為理念，時時刻刻為顧客著想。該公司會針對顧客生意類型、店面及建築物的具體情況，做出讓您滿意、符合您公司和建築風格的設計。

楊先生表示，由於科技快速發展，招牌製作方式也日新月異，該公司保證採用最新型、高品質並節省能源的產品，同時從設計、製作到安裝，一條龍式服務。

楊先生說，目前普遍採用的LED燈，除了能節省電費支出，有更長的使用壽命而且亮度持續，不會因氣溫變化而造成閃爍或延時點亮的缺點。而且LED燈沒有螢光燈管化學物質及幅射電磁波，不會對環境污染及人體健康造成不良影響；其單元體積只有手指頭般大小，可依不同設計排列、組合，製造出款式獨特的招牌。

新費城招牌公司成立以來，由於設計新穎、價格公道，及誠懇、平易近人的服務態度，在大費城華商社區建立良好口碑。公司專業設計各類招牌、帆蓬鋁蓬、菜牌燈箱、不鏽鋼字、鐵盒子、霓虹燈、風景燈箱、LED燈箱、風景燈箱等。

新費城招牌公司地址:華埠 439 N. 11th St., Philadelphia, PA 19123，電話:215-232-1902。