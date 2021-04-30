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新州6大型疫苗站免預約接種 解禁腳步不輸紐約

記者謝哲澍／新澤西州報導
新州大型疫苗站開放免預約接種。(美聯社)
新州大型疫苗站開放免預約接種。(美聯社)

新州29日報告2092例新增確診，單日20人染疫死亡。衛生廳宣布六處大型疫苗接種站(vaccine mega sites)即日起提供無需預約(walk-in)接種，16歲以上居民可隨時排隊入場。州長墨菲表示，在鄰州紐約放寬餐館等防疫規定後，新州也將加速重啟，與鄰州保持一致，下周將有重要宣布。

截至周四，新澤西有近300萬人完成疫苗接種，占690萬人的約43％，目標是6月底為70％的符合資格人口(約470萬人)接種疫苗；目前近420萬人(約占成年人61％)已接種至少一劑疫苗。

新州疫情持續好轉，過去七天平均日增1938例，較前一周下降33％，較前月下降47％；目前染疫住院人數1691，是自去年11月以來的新低；病毒傳染率0.72，為去年8月以來的新低。

隨著疫情保持穩定，紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)周三宣布紐約州將於5月17日結束全州的餐飲宵禁，酒吧和餐廳的夜間營業時間將不再受到限制；從下周一開始，酒吧吧台座位(新州仍禁止使用)也將被允許在紐約市恢復使用。

由於疫苗供需開始保持平衡，新州許多其他疫苗站點也已開始提供不需預約的接種。查詢接種站可上網：https://covid19.nj.gov/pages/finder。

六處疫苗接種站地址：

●Atlantic City Convention Center, 1 Convention Boulevard, Atlantic City。

●Bergen County at 1 Racetrack Drive, East Rutherford。

●Burlington County at 400 Route 38, Moorestown。

●Gloucester County at Rowan College of South Jersey, 1400 Tanyard Road, Sewell。

●Middlesex County at the New Jersey Convention and Exposition Center, 97 Sunfield Ave. Edison。

●Morris County at 301 Mount Hope Ave., Rockaway。

疫苗 紐約州 新州

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