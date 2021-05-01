新澤西Edison樂天廣場超市優質新鮮 每週有特價品推出

新澤西Edison樂天廣場超市寬敞亮麗，貨品齊全，是華人理想的大型超市。

服務華人 超過三十年，在大華府地區及佛州擁有十多家的樂天廣場超市(Lotte Plaza Market)，是全美最大亞洲及國際連鎖的大型超市之一。座落於新澤西 Edison的樂天廣場超市自開張以來，即以亞洲食品種類眾多，優質新鮮，而且店內寬敞亮麗、清潔衛生，深受華人愛戴。

樂天廣場超市一直秉承著價廉物美及優質服務的宗旨，每天以新鮮的蔬菜水果、海鮮、肉類及世界各地地道的產品，提供給廣大顧客。樂天廣場超市佈置整齊、寬敞，媲美美式超市，貨物擺設分明，很容易找到您需要的物品。超市分別有蔬果部、肉部、海鮮部、雜貨、乾貨、零食、日用品等等，貨源充足齊全，尤其各種亞洲產品，一應俱全，包括中國、台灣、香港、韓國、日本、越南等。此外，無論蔬菜水果、魚蝦海鮮，各種肉類，都是經過嚴謹處理，保證清潔衛生。

新澤西Edison樂天廣場超市每週更有特價品推出，質優價廉，敬請留意星期五世界日報報章上的廣告。樂天廣場超市多年來不斷努力及創新，務求提供顧客高品質的貨品及高水準的服務，以服務顧客為宗旨，顧客的滿意是超市最大的目標，所以樂天廣場超市多年來贏得顧客的一致讚賞及愛戴。

因疫情關係，樂天廣場超市以顧客健康安全為首要，嚴謹執行防疫 清潔措施，讓顧客安心購物。超市嚴謹執行以下防疫措施，包括有:1.提供消毒洗手液給予顧客及員工。2.安裝防噴嚏裝置在收銀處及顧客服務部。3.安裝顧客等候點以保持距離。4.除了日常清潔外，在重要及繁忙的地方加強清潔及消毒。5.在蔬果部提供手套給予顧客。6.每天密切監視超市員工的健康。做足以上清潔防疫措施，讓顧客安心購物。

樂天廣場超市新澤西Edison分店地址：1199 Amboy Ave., Edison, NJ 08837，電話：732-702-2350，網址:www.lotteplaza.com，營業時間:上午9時至晚上10時，每週七天營業。超市前面廣大停車場，停車方便。