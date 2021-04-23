我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診逾3192萬 26.9%民眾完成接種

史丹福、加大、州大師生 打完疫苗才能返校

新州2大型疫苗站 免預約接種

記者謝哲澍／新澤西州報導
新州開放部分大型疫苗站免預約接種。(美聯社)
新州開放部分大型疫苗站免預約接種。(美聯社)

新州22日報告2895例新增新冠確診，單日31人染疫死亡。目前大西洋城會議中心(Atlantic City Convention Center)和南澤西羅文大學(Rowan College of South Jersey)兩大型疫苗站已開放無需預約接種。

位於格羅契斯特(Gloucester)郡的南澤西羅文大學疫苗站，即日起上午8時至12時、下午2時至6時開啟無需預約通道(Walk-ins)。大西洋郡接種站則只開放總共700個無需預約名額，將於23日終止。

儘管嬌生疫苗停用，新州的疫苗普及過程仍十分順利，截止22日已有260萬成年人完成接種。專家表示新州居民接種疫苗的效果符合預期，僅有極小部分的居民在接種後仍被感染，這些病例也被稱為「突破性感染」(breakthrough infections)。

哈肯薩克子午線醫療系統(Hackensack Meridian Health)目前報告了126例此類病例，其中90％的患者僅接受了第一劑輝瑞或莫德納疫苗，僅有10至12人是在完成全部兩劑疫苗接種後感染。目前新州並無這些突破性感染病例的統計。

聯邦疾病控制與預防中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)指出，極少數人接種後感染，符合預期，疫苗無法100%預防病毒。目前對全美43個州的8400萬完成接種者跟蹤統計顯示，僅有5814人感染。

疫苗 新州 莫德納

上一則

維州5/15起群聚人數限制再放寬 室內100人 戶外250人

延伸閱讀

再傳婦女接種嬌生疫苗後送醫

再傳婦女接種嬌生疫苗後送醫
新州兩大疫苗站 開放免預約接種

新州兩大疫苗站 開放免預約接種
馬州軍事基地疫苗存放不妥 800民眾恐需重新接種

馬州軍事基地疫苗存放不妥 800民眾恐需重新接種
首支中國mRNA疫苗亮相上海 5月展開三期臨床試驗

首支中國mRNA疫苗亮相上海 5月展開三期臨床試驗
紐約半數成年人 仍未開始接種疫苗

紐約半數成年人 仍未開始接種疫苗
19日起開放接種疫苗…搶預約之難 如搶貓王演唱會門票

19日起開放接種疫苗…搶預約之難 如搶貓王演唱會門票

熱門新聞

13歲涂萊多中槍前一秒，雙手高舉，手上無武器。（Chicago COPA 截圖）

芝警槍殺13歲少年影片公布 市長哽咽：難以直視

2021-04-15 18:20
零售物價持續上漲，消費者荷包失血。（KHOU 11）

全美食品價格持續上漲 專家直指三個原因

2021-04-20 21:09
德州德爾里奧市的邊境巡警發現塞滿20位無證移民的拖車。（邊境巡邏隊）

人肉沙丁魚罐 德州20偷渡客冒死塞車底

2021-04-16 17:31
遭到毆打的韓裔女店東金仲。(ABC13 畫面截圖)

動粗還怒斥被害人「華裔」 非裔嫌被裁定仇恨犯罪

2021-04-16 19:48
普渡大學機械工程易華裔教授阮修林研發的「超白漆」，可有效阻止地球暖化。(普渡大學提供)

便宜又有效 華裔教授研發「超白漆」神奇減緩地球暖化

2021-04-16 14:32
德州農工大學科學家發現新冠肺炎新的變種病毒BV-1。（AP）

第六款變種病毒出現 年輕人感染期更長

2021-04-19 19:52

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
國會參院壓倒性多數通過反亞裔仇恨法案

國會參院壓倒性多數通過反亞裔仇恨法案
趙麗穎、馮紹峰官宣離婚 「和平分手結束關係」

趙麗穎、馮紹峰官宣離婚 「和平分手結束關係」
美國房價年漲15% 「二線城市」漲最高

美國房價年漲15% 「二線城市」漲最高
女子求職被刷掉 收到公司寄一箱「安慰禮」暖哭萬人

女子求職被刷掉 收到公司寄一箱「安慰禮」暖哭萬人
調升資本利得稅 道指嚇退321點

調升資本利得稅 道指嚇退321點