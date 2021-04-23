新州2大型疫苗站 免預約接種

新州開放部分大型疫苗站免預約接種。(美聯社)

新州 22日報告2895例新增新冠確診，單日31人染疫死亡。目前大西洋城會議中心(Atlantic City Convention Center)和南澤西羅文大學(Rowan College of South Jersey)兩大型疫苗 站已開放無需預約接種。

位於格羅契斯特(Gloucester)郡的南澤西羅文大學疫苗站，即日起上午8時至12時、下午2時至6時開啟無需預約通道(Walk-ins)。大西洋郡接種站則只開放總共700個無需預約名額，將於23日終止。

儘管嬌生疫苗停用，新州的疫苗普及過程仍十分順利，截止22日已有260萬成年人完成接種。專家表示新州居民接種疫苗的效果符合預期，僅有極小部分的居民在接種後仍被感染，這些病例也被稱為「突破性感染」(breakthrough infections)。

哈肯薩克子午線醫療系統(Hackensack Meridian Health)目前報告了126例此類病例，其中90％的患者僅接受了第一劑輝瑞或莫德納 疫苗，僅有10至12人是在完成全部兩劑疫苗接種後感染。目前新州並無這些突破性感染病例的統計。

聯邦疾病控制與預防中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)指出，極少數人接種後感染，符合預期，疫苗無法100%預防病毒。目前對全美43個州的8400萬完成接種者跟蹤統計顯示，僅有5814人感染。