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新州課堂授課學區快速增加 全網課學區比學年初減71%

記者謝哲澍／新澤西州報導
新州陸續有更多學區重啟校園。(美聯社)
新州陸續有更多學區重啟校園。(美聯社)

隨著疫苗普及、疫情好轉，新州越來越多學區恢復課堂授課，全上網課的學區數量，比學年初已減少71%，23%的學校完全採面對面課程。但這些學校僅有全州13%的學生，因為大型學區幾乎仍採用網課或混合教學模式。州長墨菲呼籲所有學區重新開放校園，讓師生返回課堂。

截至4月17日，新州共有526個學區採取混合教學模式，全課堂的學區186個，僅69個學區上網課。這也是新州連續第四周返校學區增加。而在本學期開始時，只有9.5%的學區完全開放。

本周上網課的學區減少49個。自9月以來，僅提供網路教學的學校數量下降了71%，而提供課堂授課的學校增加169%。

州長指，恢復線下課程的數量增長並非線性，而是隨著疫情變化轉換教學模式。他此前宣布新學年將禁止全網課模式，僅保留給有健康因素者。

目前全州21個郡全都曾發生校園疫情。衛生廳統計約245起校園傳播事件，至少1094名師生染疫。由於青少年暫無途徑接種疫苗，許多華人家長和學生對返校仍有顧慮。

新州所有16歲及以上居民本周起都有資格接種疫苗。輝瑞公司已宣布其疫苗對12至15歲非常有效，但尚未批准針對16歲以下使用的疫苗。

新州21日報告2961例新增新冠確診，單日46人染疫死亡。

學區 疫苗 新州

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