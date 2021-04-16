新州糧食券每月額外補助95元 80萬人受惠

新州 福利廳(New Jersey Department of Human Services)宣布，將根據聯邦政府的新規，向23萬1000戶家庭提供額外每月95元的食品補助金。全州總共約42萬3000個家庭的80萬人有資格申請。

該資金總額達1700萬元，來源於聯邦補充營養協助計畫(Supplemental Nutrition Assistance Program，簡稱SNAP)，也是俗稱的糧食券 (food stamps)。自疫情爆發以來，新州符合條件的四口之家每月可獲得782元補助。

糧食券申領的唯一條件是家庭收入，根據聯邦數據，該計畫的資格設定為聯邦貧困線的185％，即一個四口之家的貧困線為2萬6500元。

非營利機構Hunger Free New Jersey統計顯示，新州半數符合條件的低收入 老人並未領取糧食券，「許多老人覺得領取政府的糧食券是一種恥辱，但他們完全沒必要這麼想，因為他們年輕時工作、繳稅，現在年老需要幫助，不應對此有害怕或抗拒心理。」

申請SNAP，可上網：www.njhelps.org。