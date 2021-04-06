費城4月26日第二波返校 對象3-5年級

教師工會點頭，費城返校計畫將進入第二階段。(美聯社)

費城公校 正審核校園防疫措施，分批重啟。學區 周一宣布，教師工會已完成三至五年級多數校舍安全審核，並同意開放新一批23所學校，啟動返校計畫第二階段。

學區表示，新階段返校意願調查6日已寄發家長，須於13日前決定，校方將指導家長如何進行。三至八年級教師則必需於4月12日返校。

選擇網路結合實體授課模式的三至五年級學生、六至八年級的特教生，可於4月26日返校，每周在教室上課兩天、三天網課，家長也可選擇繼續在家上網課，未回應者則保持繼續網課，選擇返校者可隨時改回全網課。

費城公校學前班至二年級學生上月已開放返校，目前返校率約三成。學區指目前已有155所學校展開上述模式授課，約7000學生返校。新一波開放的三至五年級學生及特教生，總數約2萬9000人。

選擇兩天在校、三天網課，主因學校需維持課桌椅六呎距離，聯邦疾病防治中心(CDC)已修改指南，縮短為三呎，但費城教師工會尚未同意。

6至12年級學生返校日期仍未定，也不確定暑假前能否實施。相關網址：https://www.philasd.org/coronavirus/schoolstart2020/。