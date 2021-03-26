我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美確診破3007萬 施打1億3330萬劑疫苗

金山灣區首宗巴西變種病毒 聖他克拉拉縣現蹤

費城鄰郡疫苗站自主 賓州眾議會過關

記者謝哲澍／綜合報導
賓州議會提案讓費城鄰近各郡自主管理疫苗。(美聯社)
賓州議會提案讓費城鄰近各郡自主管理疫苗。(美聯社)

疫苗分配不公惹議，賓州眾議會24日通過法案，要求衛生廳重建分配計畫，並允許費城郊區各郡自行設置、管理接種站。州長沃爾夫此前堅稱州府分配計畫沒有問題，因此即使州參議會通過，他也不太可能簽署。州府正與聯邦急難管理局(FEMA)合作，以在東南各郡再設置兩處大型疫苗站。

費城郊區各郡官員和立法者近來反覆指責州府疫苗分配不當，迫使人口最稠密地區的郊區居民開車數小時到其他郡接種，並讓部分弱勢群體難以獲得接種機會。

法案要求衛生廳為費城郊區各郡提供足夠疫苗，以開設接種站，並要求公鹿郡(Bucks)、蒙哥馬利(Montgomery)、徹斯特(Chester)、德拉瓦(Delaware)四郡對大型接種站擁有控制權。

法案指衛生廳現行公開報告疫苗資訊缺乏透明度，要求政府提供更多數據，並立即擴大優先資格，至少必須涵蓋助產士、護理人員、EMT、醫師助理、呼吸治療師、獸醫、牙醫、足科醫生和驗光師等。

截至周三，賓州已有超過300萬人次接種疫苗，但僅限於醫療工作者、安養院居民和工作人員、65歲年長者、高危人群以及學校工作人員。

眾議員法瑞表示，希望立法者不必繼續採取行動，「我們完全可以採取新澤西、德拉瓦甚至西維吉尼亞州等正在採用的一些做法。」

儘管州長沃爾夫可能否決，但該法案獲得三分之二以上眾議員支持，這使得共和黨領導的眾議會有可能推翻州長否決權。沃爾夫辦公室則堅持，東南地區各郡居民已有州平均水準或以上的疫苗接種數量。

疫苗 費城 西維吉尼亞州

上一則

華府疫期「慢速車道」5月結束 留不留詢民意

下一則

多少人想返校上課？芝加哥公校近半學生申請

延伸閱讀

台灣逾5千人打AZ疫苗 3成有發燒

台灣逾5千人打AZ疫苗 3成有發燒
UVA、理工大研發新疫苗 易保存好運輸 成本僅$1

UVA、理工大研發新疫苗 易保存好運輸 成本僅$1
印度暫緩AZ疫苗出口 衝擊COVAX援助窮國計畫

印度暫緩AZ疫苗出口 衝擊COVAX援助窮國計畫
德拉瓦沈浸式中文課突喊停 家長抗議

德拉瓦沈浸式中文課突喊停 家長抗議
賓州防疫開綠燈 費城不跟進 市衛生局長：過度鬆綁不合理

賓州防疫開綠燈 費城不跟進 市衛生局長：過度鬆綁不合理
賓州防疫開綠燈 費城暫不跟進

賓州防疫開綠燈 費城暫不跟進

熱門新聞

「我吃苦，別人才能吃到美味」，朱冠宇認為經營餐廳的初心最重要，目的在於傳遞快樂和愛，不是為了盈利。（Brandon Jones提供）

癌末老顧客想吃 華裔業主開車六小時送餐圓夢

2021-03-23 16:44
費城北部尼斯頓（Nicetown）社區Hot Pot Cuisine附近一座出租大廳內外，約凌晨3時45分爆發槍擊案，1死5傷。(截自谷歌地圖)

費城非法大型集會槍擊 1死5傷 150人驚慌逃命

2021-03-20 19:37
德州趙姓夫婦在住家附近遭車輛撞擊，男子重傷不治。（凱勒市警局推特／FOX）

仇視亞裔又一樁? SUV撞死華裔肇逃 德州警方:沒證據

2021-03-22 20:28
艾文斯頓市議會投票通過對該市受到住房歧視的非裔居民做出賠償。(艾文斯頓市府臉書)

全美首例 每名非裔賠2.5萬 伊州艾文斯頓市承認歧視

2021-03-23 11:14
拉康姆在餐廳門上貼上新的附加費標語，希望保障顧客與員工安全。（拉康姆傳奇餐廳）

餐館商店學這招 刁客也會乖乖戴口罩

2021-03-21 20:17
31歲的徐瑞為堪薩斯州議會有史以來第一位華裔州眾議員。(徐瑞臉書)

堪州首位華裔議員 酒吧內遭質問是否帶病毒並威脅施暴

2021-03-24 11:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全美44款乾洗手 驗出含苯恐致癌

全美44款乾洗手 驗出含苯恐致癌
網購iPhone 7收到巨大包裹 他驚「難怪運費這麼貴」

網購iPhone 7收到巨大包裹 他驚「難怪運費這麼貴」
紐約皇后區非裔區長喊話：「你打亞裔就是打我」

紐約皇后區非裔區長喊話：「你打亞裔就是打我」
拜登記者會首秀 談疫苗計畫、邊境管理 2024挑戰連任

拜登記者會首秀 談疫苗計畫、邊境管理 2024挑戰連任
長榮貨輪擱淺蘇伊士運河 船長曝：被它遮住視線

長榮貨輪擱淺蘇伊士運河 船長曝：被它遮住視線