費城鄰郡疫苗站自主 賓州眾議會過關

賓州議會提案讓費城鄰近各郡自主管理疫苗。(美聯社)

疫苗 分配不公惹議，賓州眾議會24日通過法案，要求衛生廳重建分配計畫，並允許費城 郊區各郡自行設置、管理接種站。州長沃爾夫此前堅稱州府分配計畫沒有問題，因此即使州參議會通過，他也不太可能簽署。州府正與聯邦急難管理局(FEMA)合作，以在東南各郡再設置兩處大型疫苗站。

費城郊區各郡官員和立法者近來反覆指責州府疫苗分配不當，迫使人口最稠密地區的郊區居民開車數小時到其他郡接種，並讓部分弱勢群體難以獲得接種機會。

法案要求衛生廳為費城郊區各郡提供足夠疫苗，以開設接種站，並要求公鹿郡(Bucks)、蒙哥馬利(Montgomery)、徹斯特(Chester)、德拉瓦(Delaware)四郡對大型接種站擁有控制權。

法案指衛生廳現行公開報告疫苗資訊缺乏透明度，要求政府提供更多數據，並立即擴大優先資格，至少必須涵蓋助產士、護理人員、EMT、醫師助理、呼吸治療師、獸醫、牙醫、足科醫生和驗光師等。

截至周三，賓州已有超過300萬人次接種疫苗，但僅限於醫療工作者、安養院居民和工作人員、65歲年長者、高危人群以及學校工作人員。

眾議員法瑞表示，希望立法者不必繼續採取行動，「我們完全可以採取新澤西、德拉瓦甚至西維吉尼亞州 等正在採用的一些做法。」

儘管州長沃爾夫可能否決，但該法案獲得三分之二以上眾議員支持，這使得共和黨領導的眾議會有可能推翻州長否決權。沃爾夫辦公室則堅持，東南地區各郡居民已有州平均水準或以上的疫苗接種數量。