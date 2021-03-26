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新澤西Edison樂天廣場超市凡購物滿$60或以上 贈送環保購物袋1個

新澤西訊
凡在新澤西Edison樂天廣場超市，一次購物滿$60或以上，即贈送環保購物袋1個。
凡在新澤西Edison樂天廣場超市，一次購物滿$60或以上，即贈送環保購物袋1個。

  好消息！即日起凡在新澤西Edison樂天廣場超市，購物滿$60或以上，可獲贈環保購物袋1個(每位顧客只限送1個，只限Edison店)。樂天廣場超市環保購物袋美觀實用，是超市購物的好幫手！

  因疫情關係，樂天廣場超市以顧客健康安全為首要，嚴謹執行防疫清潔措施，讓顧客安心購物。樂天廣場超市不但竭誠提供最佳產品及服務，也致力於保障顧客及員工的健康及安全。

  其嚴謹防疫措施，包括有:1.提供消毒洗手液給予顧客及員工。2.安裝防噴嚏裝置在收銀處及顧客服務部。3.安裝顧客等候點以保持距離。4.除了日常清潔外，在重要及繁忙的地方加強清潔及消毒。5.在蔬果部提供手套給予顧客。6.每天密切監視超市員工的健康。超市做足清潔防疫措施，務期讓顧客安心購物。

  除了Edison門市，樂天廣場超市(Lotte Plaza Market) 在大華府地區及佛州擁有十多家門市，是全美最大亞洲及國際連鎖的大型超市之一。超市不但亞洲食品種類眾多，優質新鮮，而且店內寬敞亮麗、清潔衛生，一直以來帶給華人非常良好的印象。

  樂天一直秉承著價廉物美及優質服務的宗旨，服務華人超過三十年，每天以新鮮的蔬菜水果、海鮮、肉類及世界各地地道的產品，提供給廣大顧客。樂天廣場超市佈置整齊、寬敞，媲美美式超市，貨物的擺設分明，很容易找到您需要的物品。超市分別有蔬果部、肉部、海鮮部、雜貨、乾貨、零食、日用品等，貨源充足，尤其是各種亞洲產品，一應俱全。無論蔬菜水果、活魚及其他活海鮮、鮮肉，都是非常新鮮，海鮮部門更有專人在現場幫您清理魚蝦，令您輕鬆無憂。

  新澤西Edison樂天廣場超市每週都有特價品推出，質優價廉，敬請留意星期五世界日報報章上的廣告。地址：1199 Amboy Ave., Edison, NJ 08837，電話：732-702-2350，網址:www.lotteplaza.com，營業時間:上午9時至晚上10時，每週七天營業。

防疫 新澤西 華人

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