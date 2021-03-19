RWJ新布朗士維克醫院 開設華人醫療服務

RWJ新布朗士維克醫院開設華人醫療服務。(華人醫療服務部提供)

新布朗士 維克羅伯特·伍德·約翰遜大學醫院(Robert Wood Johnson University Hospital New Brunswick)，將於3月22日(周一)開設華人 醫療服務新分支，服務周邊地區華人病患，這也是RWJBarnabas Health第五家醫院開設華人醫療服務部。

新分支經理李安琪(Angela Lee)將從桑模塞醫院華人醫療部轉到新布朗士維克院區，桑莫塞醫院華人醫療服務部將由陳青霞(Joanne Chan)繼續服務。

華人醫療服務部主任鄒興睿(Stephanie Zou)指出，新州中部是華人的聚居地，「我們只有一個目標，解除大家看病難中各種問題的疑慮，讓華人看病更順暢，不再諱疾忌醫，耽延病情。」

羅伯森巴拿巴斯醫療系統中區和南區資深副總裁江萱輝(Shirley Hwang)，十年前創建了華人醫療服務部，鄒興睿2012年加入醫院，一同創立了漢密爾頓和桑莫塞醫院的分支，把華人醫療服務部的一站式醫療服務經驗延展到各地。

該部門也特別感謝華人社區在疫情 期間對醫院的幫助和支持，「正逢新冠疫情爆發一周年，期間無數的醫療防護用品，資金和食物第一時間被送到幾家醫院一線工作人員手中。」

詳情請電華人醫療服務部主任鄒興睿：(732)923-6726，新布朗士維克華人醫療服務部分支經理李安琪：(732)372-8550。