209例變異病毒威脅增 新州再延公衛緊急狀態

因傳染性更強的變異病毒傳播，新州過去七天的平均新增確診數呈上升趨勢。(美聯社)

新州 17日報告3590例新增新冠診，38人死亡。州長墨菲宣布延長公共衛生緊急狀態 (public-health emergency)30天，全州緊急狀態(State of emergency)保持不變。

墨菲指，新冠疫情還未過去，考慮到病毒的變異情況，公眾仍需格外警惕。目前新州已有209例變異病毒感染，206個是在英國首次發現的變異，巴西和南非突變則各有一例和兩例。隨著傳染性更強的變異病毒傳播，新州過去七天的平均新增確診數呈上升趨勢。

新州目前最新單日檢測數量為2萬626次，確診率11.87%。全州病毒傳播率從前一天的1.03增加到1.05，高於1的安全線。

州府寄希望於通過疫苗 實現群體免疫，目標是到5月底為70%符合條件的成年人(約470萬人)接種疫苗。到目前為止，新州約有16%成年人已完成接種，但專家指接種完疫苗後，需要兩周才能發揮全部效力。目前新州已為45%的目標人群接種了第一劑疫苗。

新州本月將繼續擴大疫苗接種資格。3月29日起，食品生產、農業和食品處理行業職員、老年護理、倉儲及運輸、社工、選舉工作者、旅遊業工作者、醫用供應鏈、郵政及快遞工作者、書記員、司法系統工作者，將有資格接種。