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李文斯頓中華文化日 雲端慶春節

新澤西州訊
社區和學區的領袖參加中華文化日的活動。
社區和學區的領袖參加中華文化日的活動。

新州李文斯頓(Livingston)舉辦春節雲慶祝活動，超過160戶居民線上參加。一早以汽車遊行的方式開啟，疫情期間雖長期不能見面，此次可以隔著車窗揮手致意、互致節日問候。50餘輛裝飾著濃濃過年氣息的車輛，在警車護送下繞城一周，宣傳中華文化。

李文斯頓中文學校古典舞蹈「麗人行」、十幾位華裔二代表演手語，演繹「我愛你中國」；立石教會混聲合唱「夜空中最閃亮的星」；少兒相聲「故宮」、四句半「動畫世界」、脫口秀「我愛中國菜」、少兒筷子舞「讚歌」等節目活潑有趣。

華人協會邀請致力於中國古典戲曲研究的賈永紅，以及民間舞蹈的史穎和金翯，為觀眾講解中國戲曲、舞蹈以及道具背後深厚的文化內涵。

三位繪畫藝術教育專家，包括Tony Lee、蘇寧和郭慶玲點評參加中華文化日組織的紀念抗疫英雄繪畫比賽的26份作品，並為獲獎作品頒獎。

高中50位志願學生帶領孩子們講故事、繪畫、剪紙、做手工，以及參加中華文化的知識競賽、猜謎語。

立石教會組織老年人雲上團拜，50多位老人踴躍參加；專家為老人舉辦健康講座，指導疫情期間的防護和養生，同時還有播放老歌、猜謎遊戲等環節，歡聲笑語、氣氛歡樂。

李文斯頓市長Shawn Klein、學監Mathew Block、教育委員會主席Samantha Messer，高中前校長、現任助理學監Mark Stern等為慶祝活動致辭，並悉數線上觀看。

國會議員Mikie Sherill通過視頻獻上節日祝賀，指慶祝中國新年的活動展示豐富的中國文化，給社區帶來了多樣性，把各個族裔連結在一起，非常有意義。

本次活動由李文斯頓華人協會、 李文斯頓中文學校、李文斯頓華夏中文學校、立石教會四家機構聯合李文斯頓高中共同主辦。

主要組織者之一、李文斯頓華人協會董事長沈小樂指出，自2003年開始李文斯頓的華人組織就支持高中中文教學部的春節慶祝活動，深受居民喜愛。今年春節正值疫情期間，所以改為線上形式，「過去一年，華人社區為美國醫院捐贈大批用於抗疫的醫療防護品，為社區盡到自己的一份力量，受到市政府的表彰。希望將來更多華人可以更深入地參與社區公共事務。」

立石教會服務耆老的新年慶祝活動。
立石教會服務耆老的新年慶祝活動。
LCCD線下的戶外慶賀新年活動。
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李文斯頓中華文化日春節聯歡晚會。
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宣傳中華文化的汽車遊行，帶著濃濃的年味。
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精彩紛呈的少兒互動活動：講故事、做手工和文化知識競賽。
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中國古典戲曲、民族舞蹈，和向抗疫英雄致敬的繪畫比賽。
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中國 華人 疫情

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