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新州鬆綁運動比賽、宗教場所人數限制

記者謝哲澍／新澤西州報導

新州22日報告2165例新增新冠病毒感染確診病例，單日17人染疫死亡。州長墨菲宣布部分放開運動比賽管制，大學運動員的父母將被允許旁觀；教堂等宗教場所室內入場人數也將從目前的35%上限，放開至50%。

根據新規，3月1日起對於設有5000個或以上座位的室內球館，新州將允許10％的觀眾入場；在不超過室內容量35％的情況下，有兩人可以作為大學生運動員的父母或監護人旁觀。室外球場包括小聯盟棒球在內，入場觀眾數量最多可達上限的15％。

墨菲指出，新州第二波疫情呈下降趨勢導致這一決定；但他警告一旦趨勢改變方向，放鬆的限制可能會逆轉，督促公眾繼續做好防疫措施，「每個人都必須做我們如今已經習慣的工作：戴口罩和保持社交距離。」

墨菲預計當新州步入春季，疫情將進一步減緩，屆時戶外運動的規則將更加寬鬆。

而在復活日(Easter Sunday)不到6周之際，新州也進一步增加宗教場所可入場人數。墨菲說他理解對於許多居民而言，能夠與同伴一起禱告和禮拜，是生活以及保持精神健康的重要核心，「由於疫情減緩，我們相信現在是放開的好時機。」

新州染疫住院人數過去20天內不斷下降，過去7日平均確診人數2711，比前一周下降3%，比一個月前則驟降36%。

新州疫苗接種也在不斷普及，目前已有167萬6496人次接種疫苗，其中完成全部兩劑疫苗接種者超過50萬人。專家也提醒民眾接種第二劑疫苗時會帶來一些副作用，可能包括注射部位疼痛、疲倦、頭痛、肌肉疼痛、發冷、關節痛和發燒等。

新州 疫苗 疫情

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