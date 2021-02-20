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以“心”迎新 金色年華

新澤西訊
中心認真清潔，進出實行嚴格體溫檢測
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  2021辛丑年正式啟程，相信“牛”轉乾坤，疫情會逐漸平息。位於新州Manalapan地區的金色年華成人日間醫療護理中心（Golden Years Adult Medical Day Care）已於今年1月起，陸續協助中心耆老進行新冠疫苗注射工作，中心的專業護士則會密切關注老人們的身體狀況，為其健康生活保駕護航。

  作為一家光榮服務社區十餘年的成人日間醫療護理機構，專業、貼心是金色年華的金字招牌，亦是中心立足根基。由於防疫緣故，老人們仍自行在家抗疫生活，但中心未曾懈怠每日的衛生清潔工作，以及對員工健康的密切監測。工作人員每天都以飽滿的熱情為耆老們提供貼心的醫療服務以及生活幫助，讓老人們深為感動！

  談及設施建設，金色年華也處於行業頂尖之列。中心創立於2008年，坐落在風景優美的Manalapan地區。目前面積近2萬尺，區域規劃多元，室內、外活動空間充足，適老化設施一應俱全。不僅擁有專業的護士檢查室、現代化的理療運動室、規範化的社工服務室，以最大程度地呵護老人們的健康。同時，還特設橋牌、麻將、乒乓球、檯球、Bingo遊戲等多功能活動區域以及可供表演的舞臺，旨在充分滿足老年朋友們的日常護理及文娛需求。

  不止如此，中心非常注重課程及活動的設置與安排。其設有油畫、國畫、書法、手工藝術、民樂、地方戲曲、太極、健身操、社交舞、廣場舞、電腦操作、智慧電子設備使用、英語學習等各類興趣課程。同時，還經常組織各項戶外及慶祝活動，例如：景點參觀、戶外運動、生日會、佳節聯歡會、匯演及比賽等。除此以外，中心還很重視與社區優秀團體的交流互動，旨在增加老年朋友的對外交流機會，開拓其視野、豐富其生活。

  新春之際，中心全體工作人員祝願耆老們吉祥安康！期待開放之日，老朋友們歡聚一堂，也熱切歡迎新朋友們加入金色年華這個溫暖的大家庭！華語（國語、粵語、上海話）服務專線：908-420-0893（美霞）；中心地址：108 Woodward Rd, Manalapan, New Jersey 07726；官網： www.goldenyearscarenj.com

中心耆老積極防疫，已陸續注射新冠疫苗
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