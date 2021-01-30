自然醣褐藻糖膠AHCC濃縮液特別研發適合化放療病人的保健食品

當你聽到「化療」兩個字的時候，你腦海第一時間出現了什麼影像？應該是噁心、嘔吐、掉頭髮的畫面。噁心嘔吐是最常見的化療副作用。化療是由藥物經血液循環至全身來抑制和破壞快速分裂的惡性細胞。主要分為口服和靜脈注射。化療藥物不懂分辨惡性細胞和正常細胞，所以也會傷害和破壞快速生長的正常細胞，如：消化道、毛髮、骨髓等。當胃黏膜上的正常細胞受到化療藥物的刺激和傷害，就會傳送訊息至大腦，出現噁心嘔吐反應。

自然醣褐藻糖膠AHCC濃縮液經過特別研發，調配出適合化放療病人口味的保健食品！口味清新，帶酸甜柚子味，能促進患者食慾，改善胃口和味覺。濃縮液可透過口腔中的黏膜細胞，透過 「口腔內擴散作用」的吸收方式，滲透到微血管，再將其帶入體內循環。因此，當你喝下第一口濃縮液時，身體便已經開始吸收並發揮作用！對於身體虛弱、化放療副作用嚴重或免疫力 低的人，自然醣褐藻糖膠AHCC濃縮液是最合適的選擇！

日本 製造的自然醣褐藻糖膠AHCC把所有有效成份濃縮成一小包，沒有加入大量多餘水份，讓人體更快吸收。每盒濃縮液有50包，每盒含有65g的高純度褐藻糖膠：分別由日本沖繩海蘊和有機認證裙帶菜孢子葉萃取而成，並獨家授權加入日本公認為最好的免疫激活成份的AHCC，提升整體配方的有效性。

自然醣的客戶遍佈世界各地，客戶表示，化放療期間服用，能明顯改善食慾、精神和體力，舒緩治療副作用，免疫力也得到提升。褐藻糖膠是高分子多醣體，它是一種人體不可或缺的重要營養素之一。在1996年的日本重症學會大會中，研究人員發表了褐藻糖膠能有效地提升免疫細胞活性外，它更具有特殊的抗重症功效，分別是：誘導壞細胞凋亡和抑制惡性血管生成。因此，褐藻糖膠在眾多的輔助品當中，可以成功脫穎而出，受到關注。

自然醣褐藻糖膠AHCC產品通過美國 食品和藥物管理局 (FDA) 以及美國農業部 (USDA) 的嚴格進口檢驗，並通過SGS輻射測試，保證產品安全服用。不管你身在何處，只要到自然醣官方網站，即可輕鬆安全購買自然醣褐藻糖膠產品。公司提供免運費到美加、中港台。立即撥打1-888-850-3288索取免費小冊子和試用品，也可加入微信ID: naturemedic，或瀏覽網站www.naturemdc.com得到更多的優惠詳情。