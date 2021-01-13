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墨菲州情咨文自誇政績 矢言擺脫疫情

記者謝哲澍／新澤西州報導
新州州長墨菲通過網絡進行州情咨文。(取自YouTube)
新州州長墨菲通過網絡進行州情咨文。(取自YouTube)

新澤西州長墨菲12日發表州情咨文，回顧過去三年政績並矢言將使新州居民擺脫新冠疫情。他也承諾在連任之年，進一步推進刑事司法改革和擴大提早投票(early voting)，並重申他將完成州府的道德規範改革(ethics overhauls)。

州情咨文受制於疫情採用網路直播的方式，缺少了立法者和嘉賓的起立鼓掌顯得冷清不少。墨菲自稱執政前三年新州取得顯著進步，並指疫苗分發和接種工作是現階段兩黨共同的目標，「一切都顯示了當我們擺脫疫情時，即將迎來嶄新的黎明。」

墨菲強調娛樂大麻合法化正在進行中，新州正在通過「創新和開創性」的法律，以改革大麻「歷史上不公正的做法」，「這並不是一個容易的過程，也沒有像我希望的進展那麼快，但是我們比以往任何時候都更進一步。」

他還計畫推進解決刑事司法改革，並擴大選民範圍；包括檢察長吉沃(Gurbir Grewal)實行的警察武力指導教程(use-of-force guidelines)改革，並將致力於消除對非暴力毒品和財產犯罪的最低強制性最低刑期。

新州此前已制定了自動選民登記法，並在全州範圍內進行郵寄投票選舉。墨菲計畫更進一步擴大提早投票規模，讓更多人行使投票權，「無論哪個黨派，選民的投票權都是重要的聲音；有更多人發聲，這個國家就會更好。」

墨菲還對州政府提出計畫，要求徹底貫徹道德改革，加強財務披露，收緊花費並擴大透明度。然而，州政府疫情期間成立的諮詢小組和工作隊，不僅都沒有遵守透明性規則，政府也拒絕公開會議和決議紀錄。

眾議會少數黨領袖巴姆尼克(Jon Bramnick)對墨菲過去三年的政策提出批評，指他的賦稅和支出，增加了中產階級的負擔；巴姆尼克還指責州長試圖否認新州居民過去三年糟糕的生活狀態，以及居民對未來的關切，「這是一場空洞無物的演講。」

新州共和黨新任主席拉維(Michael Lavery)則更為激進，諷刺過去一年為「墨菲崩潰」(Murphy Meltdown)，指責州長在疫情中起到負面作用，「州長未能對疫情做出正確反應，新州正在增加前所未有的賦稅支出，巨額債務將使我們的下一代不堪重負。」

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