媽媽聯誼會捐款 助台灣偏鄉學校「科丁」教學

張春華訪問加入科丁課堂的偏鄉學校。(媽媽聯誼會提供)

長年幫助台灣 偏鄉學校與貧困學生的媽媽聯誼會，2020年連續分兩次共捐款台幣122萬380元(折合美金4萬元)，分別補助新竹尖石鄉及五峰鄉原住民部落家境清寒學生，和彰化、南投、鬥六偏鄉11所學校的學生各類社團及「科丁」教學。

「科丁」是英文Coding(程式設計)的音譯，也有科學園丁的意思。媽媽聯誼會會長張春華介紹，這是由台灣公益組織科丁聯盟協會發起，在學校、社區推展由美國 麻省理工學院研發，並上網免費提供各年級學生及一般大眾學習的程式設計教材。

「科丁」學習方法是在好玩的氣氛中，讓孩子從電腦軟體的用戶，變成可使用簡單程式語言表達想法及創意的開發者，同時透過此計畫培育老師、家長、志工成為種子教練，在學校、社區、偏鄉等一起推動台灣資訊教育 ，開發不同年齡孩子的創新潛能。

科丁聯盟免費在各地區培訓大學生和小學代課老師成為教練，給付鐘點費和交通費，學生學習也是免費。經費主要靠關心台灣教育的海外台商及會員捐款，未來將努力爭取台灣科技大廠、基金會的合作。

願支持媽媽聯誼會項目者，捐款可寄至：6 Hardley Drive, Cranbury NJ 08512，支票抬頭：UMCA Trust Found(註明台灣) ；聯絡電話：(609)655-4742，捐款免稅號碼：22-3463401，電郵：ischeng[email protected] ，網頁：njumca.org。