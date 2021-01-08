日增病例近峰值 賓州教師抗議州府返校計畫

賓州教師工會反對返校。(美聯社)

賓州 教師工會(Pennsylvania State Education Association)7日發聲明指責州政府不顧教師健康，在無法確保校園安全的情況下開始要求師生返校。賓州政府此前表示將於1月25日修改指導意見，建議小學恢復實體課程。

賓州周二新增9698人確診、265死，教師工會主席Rich Askey在聲明中稱，對於任何允許更多學生返校上學，而又不確保所有學校都遵守防疫 規定的計畫，工會都深表擔憂，「賓州的單日新增病例正在接近峰值，並且發現了更具傳染性的病毒株，現在鼓勵學生返校不合時宜。」

衛生廳長Rachel Levine與代理教育廳長Noe Ortega此前共同表示，將從1月25日起修訂對學校的指導意見，建議即使在病毒傳播水準很高的情況下，學校也應考慮讓小學生返校，「最近的研究表明，當採取社會隔離等措施時，對於年幼的孩子，特別是小學一年級的學生，返回校園可能更安全。」

Askey則質詢衛生廳能否確保學區 遵循防疫規定，即如師生染疫數量到達一定數量，則恢復線上教學。目前賓州最大的費城公立學區並無返校日程計畫。