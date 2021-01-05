紐瓦克擬重啟校園 教師工會籲普篩

紐瓦克計畫重啟公校，教師工會表達擔憂。(美聯社)

新州疫情 未消，最大的公校紐瓦克學區 (Newark)計畫本月恢復實體課程，引發教師工會擔憂。紐瓦克教師工會(Newark Teachers Union)呼籲教育廳和學區委員會，強制要求所有學生進行檢測 。

紐瓦克學區定於1月25日恢復線下課程 ，教師工會主席John Abeigon指當地疫情是新州重災區，且許多師生在節日季期間出行外州，應要求所有學生進行新冠檢測。他也呼籲政府考慮強制要求公校學生接種疫苗。

新州目前並未強制要求公校學生接受檢測。部分華人學生較多的學區，如麥塔城(Metuchen)，為所有學生提供免費的快速新冠檢測。紅堤區域高中(Red Bank Regional High School)也為學生提供類似的免費快速檢測。

一些私立學校則在校園內設有檢測點，如紐瓦克的St. Benedict's Preparatory School、密爾本的Far Brook School，以及愛迪生的Wardlaw-Hartridge School。

普林斯頓大學此前宣布下學期將重開校園，並允許所有學生返校，但必須每周接受兩次新冠檢測；校內實驗室將在24小時內給出結果。不希望返校的學生則可繼續通過網路上課。

羅格斯大學因疫情裁員約1000名職員，另有3700名職員停薪留職。校方的目標是在2021年秋季讓所有的教職員工、學生返回校園。