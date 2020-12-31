賓州堂食1月4日解禁 費城暫定15日鬆綁

賓州餐廳堂食將於1月4日解禁。(美聯社)

賓州疫情數字居高不下，30日報告8984例新增確診，單日319人死亡，州府宣布1月4日到期的餐廳堂食及室內運動禁令，將不會延長，但餐廳容量限25％。費城餐廳堂食禁令目前仍持續至1月15日。新州 則宣布室內運動本周六起解禁 ，室內限十人，參賽者除外。

費城相關禁令暫定實施至1月15日，部分將視聖誕節、元旦假期後疫情，決定是否提前解除或延長。可能於4日解禁者包括：博物館、室外運動、健身房、高中校園課程、戶外派對等風險較低活動。仍禁止者包括：餐廳堂食、室內聚會、戲院、賭場、大學校園課程、室內團隊運動。

新州30日報告4664例新增新冠確診，單日99人死亡。新州此前發布的運動及比賽禁令，涵蓋青少年以及成人籃球、冰球、游泳和其他室內比賽。校際運動協會(NJSIAA)宣布冰球室內訓練將於1月3日恢復，常規賽則將於15日啟動。

籃球、擊劍、保齡球運動將於11日恢復訓練，26日恢復正式比賽；游泳和室內賽車目前至2月前都無訓練和比賽，摔角比賽則可能將推遲至3月。儘管訓練和比賽解禁，但新州目前依然禁止跨州比賽，意味所有比賽雙方需在州內。

新州賭場再投資發展局(Casino Reinvestment Development Authority)29日通過投票，允許將大西洋城會議中心(Atlantic City Convention Center)作為疫苗 集中接種站，預計將於1月中旬啟動。

新州政府也設立了疫苗接種登記網站，供民眾瞭解相關資訊，以及未來進行疫苗接種登記(目前尚未開放)。網址：https://covid19.nj.gov/pages/vaccine。