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逾200人疫期違法聚集…紐瓦克倉庫違建酒吧 遭查封

記者謝哲澍／綜合報導
商業宵禁讓許多偏好夜生活者無處可去。(美聯社)
商業宵禁讓許多偏好夜生活者無處可去。(美聯社)

新州紐瓦克警方周末查封位於Libella Court的一個倉庫，內設酒吧、餐飲、賭博等設施，有超過200人違法聚集。

警方指控26歲的Denisse Tinizaray和28歲的Katherine Tinizaray違法搭建酒吧、非法持有和販賣酒精飲料。這也是新州警方本月查獲的第二起類似案件，此前首府翠登(Trenton)亦有一個地下酒吧，嫌犯以五元一杯販售啤酒，現場並查獲82小袋可卡因。

紐瓦克是新州防疫最嚴格的地區，市長巴拉卡(Ras Baraka)下令07104、07105、07107三個郵遞區號，非民生必需商業每晚8時須停止營業。其他地區商業宵禁規定為周間晚9時、周末10時。

商業宵禁讓新州第一大城的夜生活停滯，但並未給該市帶來預期的祥和。除了多個非法聚集、商家被罰款外，也多次發生槍擊事件，包括27日晚南部社區，一名男子被槍擊傷。

澤西市長富洛普(Steven Fulop)認為宵禁措施無效，「目前大部分疫情傳播發生在私人住宅，而宵禁只會讓商家遭到不公正的懲罰。」該市染疫住院人數並未上升，說明州政府防疫措施有效，不必額外採取宵禁。

新州28日報告2745例新增新冠確診病，單日21人染疫死亡。南部確診率12.6％，高於中部10.6％、北部9.8％。賓州周一新增3779例，近七天平均日增7174例，為12月新低，但全州67郡仍未脫離社區傳播風險。新賓州本周起為長期護理機構的住戶、員工接種疫苗，官員提醒民眾在節日期間防疫，「目前數據還未反應出聖誕節的感染情況，還即將迎來新年假期。」

宵禁 新州 防疫

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