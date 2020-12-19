我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：加州確診破180萬 死亡逾2.2萬

加大教授：疫苗有嘔吐、頭暈、發燒副作用 表示有效

不滿賓州嚴格防疫 商家聯合抵制

記者謝哲澍／綜合報導
賓州餐廳貼出一張破壞聖誕節的「鬼靈精」圖片，並把頭像改為州長沃爾夫。(取自社交網站)
賓州餐廳貼出一張破壞聖誕節的「鬼靈精」圖片，並把頭像改為州長沃爾夫。(取自社交網站)

賓州18日新增新冠確診9320例，單日216人死亡，連續第四天死亡人數超200，是目前全美疫情最嚴重的地區之一。州長雖下令暫時關閉餐廳堂食、健身房等場所，部分業者聯合抵制，雖遭執法人員開單告發，但仍拒絕配合。在社交網站上，有業者貼出破壞聖誕節的「鬼靈精」(Grinch)圖片，並把頭像改為州長沃爾夫。

賓州酒精控制執法部門(Liquor Control Enforcement)本周向未遵守防疫政策者開出17張警告和11張違規通知；農業廳也警告數十家餐廳配合執行行政令，如果持續不改，可要求完全停業，直到下次檢查證明遵守規定，才能恢復外帶、外送服務。

支持商家的律師Eric Winter指，目前賓州已有數十家餐廳挑戰行政令，「州長有權根據疾病防控法案下令，但州府執行過程有區別對待等問題。」

執法人員的不同做法，與當地執法者的態度也有直接關係。公鹿郡(Bucks County)檢察官Matt Weintraub對轄區內39位警長表示，寧願更多警力用於處理突發事件和犯罪，而非來執行州長的行政令。

堅持開放堂食的Kutztown diner業主日前曬出檢查人員開的關閉通知，但表示將不予理睬。另一家餐廳Panico's Neighborhood Grill & Sports Tavern，業主表示遭到執法人員突擊檢查，但並未收到罰單或關閉通知。

新州堂食仍繼續開放。新州18日報告3975例新增確診，單日44人染疫死亡，染疫住院人數連續兩日減少。

賓州 新州 健身

上一則

高明電器代理各種品牌家用電器 濾油王雅致斜型油煙機圣誕現金特價$649

下一則

避免巨額罰款 新州火車完成加裝自動減速系統

延伸閱讀

馬州頒緊急令：聚會不得超十人 外州返回須檢測或隔離

馬州頒緊急令：聚會不得超十人 外州返回須檢測或隔離
染疫後減少活動 馬克宏：目前感覺良好

染疫後減少活動 馬克宏：目前感覺良好
全是為了防疫！阿湯哥片場爆粗口 喬治克隆尼：他沒有錯

全是為了防疫！阿湯哥片場爆粗口 喬治克隆尼：他沒有錯
疫情失控！韓單日死亡數破紀錄 東京醫療警戒升至最高

疫情失控！韓單日死亡數破紀錄 東京醫療警戒升至最高
新州娛樂大麻合法案 議會通過

新州娛樂大麻合法案 議會通過
疫情嚴峻 新州失業率飆至10.2%

疫情嚴峻 新州失業率飆至10.2%

熱門新聞

楊開西(左)與姐姐楊安琪(右)不幸在日前一場車禍雙雙喪生。(Gofundme截圖)

延續孩子對世界的愛！女兒車禍雙亡 楊家父母忍痛器捐

2020-12-11 14:00
11月20日的波士頓機場。(美聯社)

研究：全球30萬例新冠感染 恐與波士頓Biogen會議有關

2020-12-11 15:23
受害的韓裔空姐。(Des Plaines警局)

沉冤昭雪！亞裔空姐割喉案 兇嫌21年後落網

2020-12-11 11:58
剛宣誓就職一周的新罕布夏共和黨籍眾議會議長辛奇(Dick Hinch)，9日傳出因病驟逝。美聯社

宣誓就職一周 新罕州眾議會議長染疫死亡

2020-12-11 09:29
楊恩出面控訴警察行為造成她身心受創。(CBS影片截圖)

過程全都錄！芝警突襲搜錯屋 無辜女裸體遭反銬

2020-12-16 12:14
聯邦公報11日公布長達419頁的政庇新規。(官網截圖)

政庇將更難了！新規今公布 30天後生效

2020-12-11 10:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
報復男友花她錢養小三 江蘇女子裸奔自拍不雅照

報復男友花她錢養小三 江蘇女子裸奔自拍不雅照
飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝

飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝
爾灣母女失蹤逾年恐遭綁架 FBI懸賞萬元尋人

爾灣母女失蹤逾年恐遭綁架 FBI懸賞萬元尋人
「逼死」IT男3年後 傳前妻聊天紀錄曝光：想花錢養個年輕的

「逼死」IT男3年後 傳前妻聊天紀錄曝光：想花錢養個年輕的
快看世界／您挑的口罩有效嗎？CDC擬標出達標口罩

快看世界／您挑的口罩有效嗎？CDC擬標出達標口罩