不滿賓州嚴格防疫 商家聯合抵制

賓州餐廳貼出一張破壞聖誕節的「鬼靈精」圖片，並把頭像改為州長沃爾夫。(取自社交網站)

賓州 18日新增新冠確診9320例，單日216人死亡，連續第四天死亡人數超200，是目前全美疫情最嚴重的地區之一。州長雖下令暫時關閉餐廳堂食、健身 房等場所，部分業者聯合抵制，雖遭執法人員開單告發，但仍拒絕配合。在社交網站上，有業者貼出破壞聖誕節的「鬼靈精」(Grinch)圖片，並把頭像改為州長沃爾夫。

賓州酒精控制執法部門(Liquor Control Enforcement)本周向未遵守防疫政策者開出17張警告和11張違規通知；農業廳也警告數十家餐廳配合執行行政令，如果持續不改，可要求完全停業，直到下次檢查證明遵守規定，才能恢復外帶、外送服務。

支持商家的律師Eric Winter指，目前賓州已有數十家餐廳挑戰行政令，「州長有權根據疾病防控法案下令，但州府執行過程有區別對待等問題。」

執法人員的不同做法，與當地執法者的態度也有直接關係。公鹿郡(Bucks County)檢察官Matt Weintraub對轄區內39位警長表示，寧願更多警力用於處理突發事件和犯罪，而非來執行州長的行政令。

堅持開放堂食的Kutztown diner業主日前曬出檢查人員開的關閉通知，但表示將不予理睬。另一家餐廳Panico's Neighborhood Grill & Sports Tavern，業主表示遭到執法人員突擊檢查，但並未收到罰單或關閉通知。

新州 堂食仍繼續開放。新州18日報告3975例新增確診，單日44人染疫死亡，染疫住院人數連續兩日減少。