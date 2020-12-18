疫情嚴峻 新州失業率飆至10.2%

新州 17日報告4319例新增新冠病毒感染確診病例，單日77人染疫死亡。勞工 廳最新統計顯示，新州11月失業率增至10.2%，不僅比10月時的8%增加2.2個百分點，也大幅高於全美平均的6.7%失業率。

新州經濟重啟後，新增工作崗位集中在私營板塊，包括貿易、運輸和能源等行業新增1萬4300崗位，但公共崗位，特別是聯邦層面持續縮減員額；休閒和旅遊業受疫情影響一蹶不振，也在持續裁員。

新州今年自3月以來，為186萬居民發放總額超過200億元失業金 。勞工廳長Robert Asaro-Angelo表示，新州今年年初幾乎全民有工作，失業率處於谷底，「當時誰也沒有料到，我們今年居然要發放超過200億元失業金」。

聯邦政府遲遲無法就新一輪失業補助達成一致，意味著新州大約50萬失業勞工即將失去失業金。州長墨菲此前簽署法令，允許失業者在領取39周失業金的基礎上，額外領取20周失業補貼，且無需提交任何申請。

賓州還未公布11月失業率，10月的失業率為7.2%。除了聯邦疫情失業補助(Pandemic Unemployment Assistance)，賓州政府也為失業者提供一系列失業金福利，包括兼職者。

賓州17日報告9966例新增新冠病毒感染確診病例，單日224人染疫死亡。衛生廳呼籲民眾在家過聖誕，並表示疫苗接種工作正在進行，目前已有1205名醫護人員接種疫苗。