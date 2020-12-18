我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

總是會好的…「五力全開」演唱會 周六晚不見不散

新「旅行檢疫令」進舊金山強制隔離10天

疫情嚴峻 新州失業率飆至10.2%

記者謝哲澍／新澤西州報導

新州17日報告4319例新增新冠病毒感染確診病例，單日77人染疫死亡。勞工廳最新統計顯示，新州11月失業率增至10.2%，不僅比10月時的8%增加2.2個百分點，也大幅高於全美平均的6.7%失業率。

新州經濟重啟後，新增工作崗位集中在私營板塊，包括貿易、運輸和能源等行業新增1萬4300崗位，但公共崗位，特別是聯邦層面持續縮減員額；休閒和旅遊業受疫情影響一蹶不振，也在持續裁員。

新州今年自3月以來，為186萬居民發放總額超過200億元失業金。勞工廳長Robert Asaro-Angelo表示，新州今年年初幾乎全民有工作，失業率處於谷底，「當時誰也沒有料到，我們今年居然要發放超過200億元失業金」。

聯邦政府遲遲無法就新一輪失業補助達成一致，意味著新州大約50萬失業勞工即將失去失業金。州長墨菲此前簽署法令，允許失業者在領取39周失業金的基礎上，額外領取20周失業補貼，且無需提交任何申請。

賓州還未公布11月失業率，10月的失業率為7.2%。除了聯邦疫情失業補助(Pandemic Unemployment Assistance)，賓州政府也為失業者提供一系列失業金福利，包括兼職者。

賓州17日報告9966例新增新冠病毒感染確診病例，單日224人染疫死亡。衛生廳呼籲民眾在家過聖誕，並表示疫苗接種工作正在進行，目前已有1205名醫護人員接種疫苗。

新州 失業金 勞工

上一則

亞城最危險路口 I-20與I-75／85交匯處

下一則

無症狀檢測 華府20多師生確診 關部分教學樓

延伸閱讀

新州議會通過大麻合法化法案

新州議會通過大麻合法化法案
暴雪伴強風 新賓數百航班延誤、校園關閉

暴雪伴強風 新賓數百航班延誤、校園關閉
宗教人員有權挑戰州長行政令 最高法院裁決挺宗教自由

宗教人員有權挑戰州長行政令 最高法院裁決挺宗教自由
新州議會提案：取消會員 健身房不得索取額外費用

新州議會提案：取消會員 健身房不得索取額外費用
新州首批疫苗抵達

新州首批疫苗抵達
新州疫苗系統 居民全登記

新州疫苗系統 居民全登記

熱門新聞

楊開西(左)與姐姐楊安琪(右)不幸在日前一場車禍雙雙喪生。(Gofundme截圖)

延續孩子對世界的愛！女兒車禍雙亡 楊家父母忍痛器捐

2020-12-11 14:00
剛宣誓就職一周的新罕布夏共和黨籍眾議會議長辛奇(Dick Hinch)，9日傳出因病驟逝。美聯社

宣誓就職一周 新罕州眾議會議長染疫死亡

2020-12-11 09:29
11月20日的波士頓機場。(美聯社)

研究：全球30萬例新冠感染 恐與波士頓Biogen會議有關

2020-12-11 15:23
受害的韓裔空姐。(Des Plaines警局)

沉冤昭雪！亞裔空姐割喉案 兇嫌21年後落網

2020-12-11 11:58
凱瑟蒂.楊(Cassidy Yang)。(普大官網)

天倫夢碎 華裔姊妹返家團聚 遇奪命車禍

2020-12-10 01:10
楊恩出面控訴警察行為造成她身心受創。(CBS影片截圖)

過程全都錄！芝警突襲搜錯屋 無辜女裸體遭反銬

2020-12-16 12:14

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
高度傳染性疾病在疫苗問世後多久絕跡？圖表告訴你

高度傳染性疾病在疫苗問世後多久絕跡？圖表告訴你
不以人廢言！川普給拜登上的三堂經濟課

不以人廢言！川普給拜登上的三堂經濟課
女學生車禍過世1個月...天天準時交報告嚇壞眾人 教授親揭真相

女學生車禍過世1個月...天天準時交報告嚇壞眾人 教授親揭真相
驚見老婆肚上一道疤痕… 福州男鬧離婚 追討15萬禮金

驚見老婆肚上一道疤痕… 福州男鬧離婚 追討15萬禮金
傳川普1/20拒離開白宮 要報復共和黨「背叛者」

傳川普1/20拒離開白宮 要報復共和黨「背叛者」