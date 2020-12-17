宗教人員有權挑戰州長行政令 最高法院裁決挺宗教自由

新州限制宗教場所疫期集會人數，遭遇法律訴訟。(美聯社)

聯邦最高法院15日要求下級法院，重新考慮新州 牧師指控州長墨菲行政令違憲一案。最高法院要求此案參考羅馬天主教布魯克林教區vs紐約州 長葛謨，意味著新州宗教人士有權在宗教自由方面挑戰州長行政令。

墨菲在疫情 期間發布多道行政令，限制室內和室外聚集人數 ，其中107號行政令要求所有非必要商業關閉，其中包括宗教場所，引發反彈，指此舉違反憲法第一修正案。

St. Anthony of Padua Church牧師Kevin Robinson此後向紐瓦克法院提起訴訟，稱他在執行宗教禮拜時遭遇執法者的逮捕威脅。湖木市猶太教拉比Yisrael Knopfler也加入訴訟，後者曾遭到州警逮捕，他要求法官禁止與聚會人數、口罩相關的行政令。

保守派律所Thomas More Society顧問Christopher Ferrara指出，最高院的命令彰顯宗教自由的重要性，「疫情爆發已進入第八個月，新州宗教場所依然無法得到公平對待」

州長和總檢察長辦公室未就此訴訟評論。新州目前允許宗教場所繼續開放，但人數不得超過容量上限的25%或150人，且參與者必須戴口罩。

此前法院陳述中，新州政府稱此案中原告的訴求與其他高等法院介入的案件都不同，「原告希望在擁擠的室內場所，不戴口罩的情況下隨心所欲地禮拜，這與法院此前收到的任何訴求都不一樣。」