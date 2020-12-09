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補習班洩題？新州學區700試卷作廢

記者謝哲澍／新澤西州報導
弗利何學區的磁校每年有眾多學生申請。(網路圖片)
弗利何學區的磁校每年有眾多學生申請。(網路圖片)

弗利何地區高中學區(Freehold Regional High School District)8日宣布作廢700份入學試卷，因考題與一家補習班此前為學生提供的練習卷內容完全一致。

學區總監辛普森(Charles Sampson)指責EXL Prep of Middletown幫助學生作弊，使學生能夠高分進入磁校專案(Magnet Programs)，稱此舉嚴重違法，「學區數百個小時的工作毀於一旦，不得不採取新的入學考量措施。」

EXL Prep為當地逾百名學生提供輔導。總裁John Napoli回應稱該機構根本不知道真題，僅為學生提供網上購買的往年考題，不知道學區會繼續使用這些考題。

辛普森在致家長信中，呼籲家長要求該補習班退款，「部分學生獲得不公平的優勢，將進行評估，不排除採取法律行動。」

該學區的磁校專案包括Freehold Borough、Freehold Township、馬伯洛(Marlboro)、豪威爾(Howell)、曼納拉潘(Manalapan)和小馬頸(Colts Neck)等六個市鎮，每年錄取1500名學生。

辛普森表示，學區將採取新的錄取計畫，讓申請學生能夠得到公平錄取。

學區

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