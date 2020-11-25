我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台首度成功直洽藥廠 1500萬劑新冠疫苗到手

1張圖看疫情：全美確診破1259萬例 德州逼近120萬

新州警執法須開隨身攝像機 墨菲簽字

記者謝哲澍╱新澤西州報導

新州州長墨菲24日簽署兩項法案，要求全州警察必須配備隨身攝像機，執法時需告知居民已開啟攝像，在醫院、學校、宗教場所以及當事人要求的情況下可關閉，所有錄影必須保存至少180天。

州警工會(State Troopers Fraternal Organization)對州長簽署法案叫好，稱此舉有助於提高警方的專業度，錄影可作為相關訴訟的重要證據。

墨菲此前部分否決S-1163法案，該法案希望為地方、郡和州警採購和配備隨身攝像機，經費來自民事沒收(forfeiture)款項。然而目前沒收款項僅不到200萬元，遠遠不夠5500萬元的既定費用，無法完成提案中的目標。

法案發起者之一、州參議員Shirley K. Turner表示，採購和隨身攝像機的日常開支雖然不菲，但長期來看依然能夠節省納稅人的錢，因為錄影作為法庭證據，未來將有助於政府擺脫大量的執法相關訴訟。

約翰傑刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)副教授Eric Piza指，很多人以為攝像機是主要開銷，但其實關鍵是巨量視頻的儲存、調閱開支。

為解決這一難題，墨菲當日還簽署一項行政令，創立一個14人組成的顧問委員會，為政府指導相關技術和花費。

根據檢察長辦公室(Attorney General's Office)報告，新州目前超過半數的地方巡警無配備隨身攝像機。

新州 警察 參議員

上一則

i台灣窗口講座 12.2舉行

下一則

芝2國際機場 下月增設冠檢測站

延伸閱讀

白宮批准向白登提供情報簡報 支援政權交接工作

白宮批准向白登提供情報簡報 支援政權交接工作
美股道瓊早盤漲300點 川普政府將啟動政權交接程序

美股道瓊早盤漲300點 川普政府將啟動政權交接程序
總務署長致函白登 啟動交接…川普「建議做該做的事」 仍不認敗選

總務署長致函白登 啟動交接…川普「建議做該做的事」 仍不認敗選
狂人末路 川普默認敗選

狂人末路 川普默認敗選
「你真是蠢貨」 新州州長墨菲與家人用餐遭川粉謾罵

「你真是蠢貨」 新州州長墨菲與家人用餐遭川粉謾罵
明年唯一尋求連任 新州州長選舉成焦點

明年唯一尋求連任 新州州長選舉成焦點

熱門新聞

林達因為參加了家族萬聖節聚餐而感染新冠病毒，她確診後十分擔心孩子也受到感染。(Linda Diaz授權提供)

芝21家人聚餐爆感染 老母親進ICU 子女後悔萬分

2020-11-19 14:02
CBP指出，大批百元假鈔寄到芝加哥地區，目前未確定是否流入市面，商家收錢時最好仔細辨認。(CBS Chicago視頻截圖)

大批百元假鈔抵美 CBP籲商家留意

2020-11-23 10:48
伊州衛生廳指出，20多歲的族群為最大的染疫群體，因為年輕人在疫情期還是在上班、聚會，拿掉口罩的機率也高。(特派員黃惠玲/攝影)

誰是傳染新冠的主要族群？伊州衛生廳廳長解析

2020-11-19 15:00
新澤西第一大城市紐瓦克(Newark)市長巴拉卡(Ras J. Baraka)20日下令，11月25日(周三)至12月4日期間民眾居家避疫(shelter in place)。(美聯社)

新州第一大城市紐瓦克下令居家避疫10天

2020-11-20 15:34
「柯迪雷拉莊園」是專為吸引加州人而設計的住宅區。(Cordillera Ranch網頁)

德州這區 外州有錢人搶著競標

2020-11-23 19:16
總統川普24日在白宮玫瑰園參加感恩節火雞赦免儀式。(美聯社)

川普落選 新州民主黨告他的70項訴訟怎麼辦

2020-11-24 15:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘

歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘
民宅變魚塭！洪水退去後 他驚見數千隻魚在家裡游

民宅變魚塭！洪水退去後 他驚見數千隻魚在家裡游
他，勒死老婆帶遺體自首 她，突然醒來為夫求情

他，勒死老婆帶遺體自首 她，突然醒來為夫求情
疫苗連傳捷報全球何時達群體免疫？專家曝最快時間點

疫苗連傳捷報全球何時達群體免疫？專家曝最快時間點
「美國回來了！」白登上任首聚焦無證移民、氣候與疫情

「美國回來了！」白登上任首聚焦無證移民、氣候與疫情