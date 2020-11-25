新州警執法須開隨身攝像機 墨菲簽字

新州 州長墨菲24日簽署兩項法案，要求全州警察 必須配備隨身攝像機，執法時需告知居民已開啟攝像，在醫院、學校、宗教場所以及當事人要求的情況下可關閉，所有錄影必須保存至少180天。

州警工會(State Troopers Fraternal Organization)對州長簽署法案叫好，稱此舉有助於提高警方的專業度，錄影可作為相關訴訟的重要證據。

墨菲此前部分否決S-1163法案，該法案希望為地方、郡和州警採購和配備隨身攝像機，經費來自民事沒收(forfeiture)款項。然而目前沒收款項僅不到200萬元，遠遠不夠5500萬元的既定費用，無法完成提案中的目標。

法案發起者之一、州參議員 Shirley K. Turner表示，採購和隨身攝像機的日常開支雖然不菲，但長期來看依然能夠節省納稅人的錢，因為錄影作為法庭證據，未來將有助於政府擺脫大量的執法相關訴訟。

約翰傑刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)副教授Eric Piza指，很多人以為攝像機是主要開銷，但其實關鍵是巨量視頻的儲存、調閱開支。

為解決這一難題，墨菲當日還簽署一項行政令，創立一個14人組成的顧問委員會，為政府指導相關技術和花費。

根據檢察長辦公室(Attorney General's Office)報告，新州目前超過半數的地方巡警無配備隨身攝像機。