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新澤西Edison樂天廣場超市與您疫境同行 嚴謹執行清潔防疫措施 讓顧客安心購物

本報華府訊
新澤西Edison樂天廣場超市寬敞亮麗，貨品齊全，是華人理想的大型超市。
新澤西Edison樂天廣場超市寬敞亮麗，貨品齊全，是華人理想的大型超市。

  因疫情關係，樂天廣場超市以顧客健康安全為首要，嚴謹執行防疫清潔措施，讓顧客安心購物。樂天廣場超市不但竭誠提供最佳產品及服務，也致力於保障顧客及員工的健康及安全。直至今天，任何樂天廣場超市分店並沒有出現任何新冠病毒個案，雖然如此，超市仍持續不斷努力去保障顧客、員工及社區的健康及安全。

  樂天廣場超市嚴謹執行以下防疫措施，包括有:1.提供消毒洗手液給予顧客及員工。2.安裝防噴嚏裝置在收銀處及顧客服務部。3.安裝顧客等候點以保持距離。4.除了日常清潔外，在重要及繁忙的地方加強清潔及消毒。5.在蔬果部提供手套給予顧客。6.每天密切監視超市員工的健康。在這嚴峻疫情下，樂天廣場超市做足清潔防疫措施，讓顧客安心購物。

  大華府地區及佛州擁有十多家的樂天廣場超市(Lotte Plaza Market)，是全美最大亞洲及國際連鎖的大型超市。樂天廣場超市一向是很多華人的至愛，超市不但亞洲食品種類眾多，優質新鮮，而且店內寬敞亮麗、清潔衛生，一直以來帶給華人非常良好的印象。在萬眾期待下，於去年新澤西Edison開設第一家分店，實在是新澤西地區華人的一大喜訊﹗

  樂天廣場國際超級市場一直秉承著價廉物美及優質服務的宗旨，服務華人超過三十年，每天以新鮮的蔬菜水果、海鮮、肉類及世界各地地道的產品，提供給廣大顧客。樂天廣場超市佈置整齊、寬敞，媲美美式超市，貨物的擺設分明，很容易找到您需要的物品。超市分別有蔬果部、肉部、海鮮部、雜貨、乾貨、零食、日用品等等，貨源非常充足齊全，來自世界各地，其中亞洲的產品，一應俱全，包括中國、台灣、香港、韓國、日本、越南等。此外，無論蔬菜水果、活魚及其他活海鮮、鮮肉，都是非常新鮮，而海鮮部門現場專人幫您清理魚蝦，令您輕鬆無憂。海鮮及肉類都經嚴謹處理，保證清潔衛生。蔬果部的蔬菜水果種類繁多，新鮮質高。雜貨廚具及日用品，應有盡有。

  樂天廣場超市每週更有特價品推出，質優價廉，敬請留意星期五世界日報報章上的廣告。樂天廣場超市多年來不斷努力及創新，務求提供顧客高品質的貨品及高水準的服務，以服務顧客為宗旨，顧客的滿意是超市最大的目標，所以樂天廣場超市多年來贏得顧客的一致讚賞及愛戴。

  樂天廣場超市新澤西Edison分店地址：1199 Amboy Ave., Edison, NJ 08837，電話：732-702-2350，網址:www.lotteplaza.com，營業時間:上午9時至晚上10時，每週七天營業。超市前面廣大停車場，停車方便。

華人 新澤西 防疫

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