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肺癌與吸菸有關 但不一定與遺傳有關

【本報訊】
吸菸非唯一導致肺癌因素。(美聯社)
吸菸非唯一導致肺癌因素。(美聯社)

11月為肺癌關注月，英國藥廠阿斯特捷利康(AstraZeneca)線上舉行論壇，邀請多位亞裔醫學專家，針對亞裔群體的挑戰進行討論；該公司肺癌主任米勒(Katy Miller)表示，肺癌除了與吸菸有關，文化等因素也有影響。

西奈山伊坎醫學院(Icahn School of. Medicine at Mt.Sinai)醫師郭松川表示，有許多亞裔女性從未吸菸，所以即便出現症狀，也不認為罹患肺癌，等到確診後才開始怪自己、親友，華人病患也經常會因為害怕、尷尬，不敢問，擔心親友觀感而不接受治療。

郭松川表示，檢測肺癌的方式是透過篩查，但目前醫界僅針對高危人群做篩查，對於非吸菸者則沒有相關篩查，只能透過早期症狀判斷；他表示，肺癌症狀包括咳嗽、有痰、痰帶血、胸痛、身體部位長期疼痛、消瘦和莫名疲勞等，有類似症狀，應主動詢問醫生。

肺癌不一定與遺傳有關，卻與空氣污染、環境和輻射等因素有關，由於一家人住在一起，暴露的風險相同，因此若家人罹患肺癌，其餘成員就應懷疑是否住家有導致罹癌高風險因子。

醫師表示，化療並非癌症的唯一治療方式，以肺癌為例，病患可以透過生物標記(biomarker)方式，檢測出癌症類型，再進行靶向治療。更多相關資訊可瀏覽網頁https://www.treatyourlungcancer.com/ch.html。

醫療專家網路會議討論亞裔社區與肺癌。(主辦單位提供)
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