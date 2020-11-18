賓州擬3億元補助學區遭聯邦否決 減免地稅成泡影

賓州 政府希望從聯邦紓困案「CARES Act」中拿出3億元幫助公立學區 ，從而減低居民地產稅負擔，但遭到聯邦政府否決。在疫情期間稅收大不如前、學校財務困難的情況下，賓州政府將面臨更多挑戰。

賓州學區此前已通過新學年預算 ，其中6億2100萬元將來自州政府補助，包括費城學區2770萬元、匹茲堡學區500萬元、艾倫鎮(Allentown)310萬元、中鹿(Central Bucks)學區200萬元。

按照預算計畫，賓州各學區10月預計可獲得至少2億元，然而由於3億元聯邦補助被否決，誰能夠負擔這筆資金成為難題。由於聯邦補助無法兌現，賓州原本承諾的每戶100至400元地產稅減免也成為泡影。

賓州學區事務管理協會(Pennsylvania Association of School Business Officials)副主管Hannah Barrick希望立法者能夠在11月30日前盡快調整預算案，並就如何使用剩餘的聯邦資金達成一致。

由於這筆資金只能嚴格用於疫情相關花費，賓州此前一直等待聯邦政府頒布更為寬鬆的規則，目前看來並無希望。根據今年5月達成的協議，州政府在12月1日之前未使用的聯邦補助，將下發至60個郡供地方使用。

郡政府則擔憂州政府拖延時限，使地方政府沒有時間來花費這些補助。州長沃爾夫發言人Lyndsay Kensinger表示，政府已獲悉地產稅減免並不符合「CARES Act」的用途，正在與議會一同制定新預算。

然而在沒有聯邦資金的情況下，賓州政府想要平衡預算並不容易。受疫情影響，賓州本財政年賭場收入銳減2億3150元，其他稅收也大幅減少，州政府很可能不得不裁撤用於環保和基建的一些特殊經費。