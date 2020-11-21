新州三角灣地產疫情中的新商機!

新澤西Edgewater在售髮廊

2020年的新冠疫情 對於各個商家來說都是一次嚴重的考驗。但是，通常“危”與“機”共存，危機就是轉機！特別是零售物業本身的精細化運營，對社會各群體的關注以及零售物業的線上經營，都是零售物業的運營商未來應該思考的問題。新州三角灣地產將為您提供專業的服務與說明，做到疫情中經濟利益最大化！三角灣地產主要經營房屋及商業地產買賣，店面或生意轉讓，還可以為項目安排金融和商業抵押，商業貸款 和建築貸款。公司以多年豐富經驗，專業誠信可靠，完善的細節服務，讓您安心無憂。

作為新澤西州 的專業房地產商，三角灣專精位於Tenafly，Cresskill，Dumont，Closter，Alpine，Englewood Cliffs和Fort Lee等新州北部地區。公司掌握大量優質的房源，具備解決和專業分析抵押貸款事宜，業務保證準、穩、快。目前，新的熱門商機向市場開放，希望有意願的投資人不要錯過：1. 紐約曼哈頓某餐館，叫價$750,000，淨收入$200,000 ；2.新澤西Fort Lee某餐館，叫價 $450,000，淨收入$150,000；3. 新澤西Edgewater收入好髮廊，叫價$50,000，詳情面議。

經歷此次疫情，商業地產市場未來的挑戰和機遇又將如何？這是眾多商家及投資人共同的疑問。三角灣地產的負責人李鎔在(Tommy Lee)認為，商業地產的發展與零售業的發展密不可分。在目前的疫情下，大家平日的活動範圍縮小到各個社區內，這也給了社區商業發展帶來了契機和一絲光明，因為線下的消費離不開社區，並且相信有人的地方就需要零售業。未來，社區商業會成為行業另外的一個關注點，社區商業無論是提供服務還是商品，都有著無可比擬的距離優勢。

三角灣地產還擁有一家有執照的專業裝修公司，專業的團隊提供優質的裝修服務，不論是住宅精裝，舊房翻新還是大型工裝都可令客戶放心滿意。需要更多地產買賣、租賃資訊及相關業務，請隨時撥打手機： 201-892-2482或發送電子郵件: [email protected]，公司地址：411 Broad Ave，Palisades Park，NJ 07650。