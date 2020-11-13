疫情數字屢創新高 新州准地方政府實施商業宵禁

新州授權地方政府視疫情實施商業宵禁。(美聯社)

新澤西州禁餐館、酒吧夜間堂食、青少年跨州比賽等規定12日生效，州長墨菲同日宣布，授權地方政府視情況實施商業宵禁，要求非必要商家晚8時關閉。新州 醫療資源吃緊，衛生廳長Judith Persichilli表示，九家醫院相關病房滿容量(divert)，無法接受新病人入院。

墨菲援引統計稱，疫情 爆發初期80%的感染發生在健身房、餐廳等室內公共場所，疫情控制的重點在於一些熱點區域，因此需要保證地方政府能夠採取行動。紐瓦克市長本周已下令，疫情最嚴重三個郵遞區號區域內的所有商店必須在夜間關閉。

新州12日公布3517例新增新冠確診，六天內第四次突破3000人；單日18人死亡，染疫住院人 數1827，再次創下五個月新高。

包括聖弗朗西斯醫院(St. Francis Medical Center in Mercer County)、大西洋醫療(AtlantiCare Regional Medical Center in Egg Harbor Township)、傑佛遜醫院(Jefferson Washington Township Hospital)、東橘醫院(East Orange General Hospital)等多家醫院出現病房不足情況，呼籲居民就醫前先致電詢問。

新州本周檢測確診率達10.14%，創半年來新高。但墨菲12日強調目前沒有強制關閉學校的計畫，稱校園仍然安全，與鄰近的紐約和費城政策截然相反。

費城學區此前宣布延長網課時間；紐約市 長白思豪(Bill de Blasio)12日也重申，只要七天平均確診率突破3%，全市公校將立即關閉。