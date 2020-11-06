我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白登將追平喬治亞州 只落後川普2000票

川普再控舞弊 白登推文反擊：人民不會被噤聲

電擊槍不足…小華萊士案再燒出警察預算問題

記者呂賢修／綜合報導
費城市警電擊槍採購商為Axon公司。(Axon)
費城市警電擊槍採購商為Axon公司。(Axon)

費城非裔精神病男子小華萊士(Walter Wallace Jr.)持刀遭警擊斃事件發生後，因開槍二警均無配備電擊槍，警方近日提出1400萬元電擊槍預算，但由於警員加班費近四年激增四成，嚴重影響年預算約7億5000萬元的市警運作，再次受到關注。

死者家屬堅稱警方應該用電擊槍制伏當事人，律師Shaka Johnson指就像此次涉案的兩名警察，許多身邊的唯一武器都是手槍，未配發非致命性武器。警方指，費城巡警2008年開始配發電擊槍，原計畫2010年全數配備，雖然每年均有90萬元預算用於增加裝備，但該目標從未達成，總數約需4500把，目前約2300。根據警方紀錄，多數新裝備預算用於隨身攝影機，2019年購買500把電擊槍，每把1188元。

明尼蘇達州非裔佛洛伊德(George Floyd)月前遭警擊斃後引發各地種族示威，要求刪減警察預算，費城市議會也取消原將增撥的1900萬元。市議會主席Darrell Clarke近日表示，支持未來五年投入1450萬元，用於非致命武器。但因新冠疫情影響政府稅收，目前尚無經費來源。

編輯推薦

預算 費城 警察

上一則

華府詩友社25周年社慶 11月8日線上聯歡

下一則

白宮報告：喬州檢測數下降 疫情控制減弱 確診穩定增加

延伸閱讀

防選後騷亂 大西洋城店家木板封門

防選後騷亂 大西洋城店家木板封門

費城又傳警施暴 小華萊士槍案錄像「選後公布」

費城又傳警施暴 小華萊士槍案錄像「選後公布」
費城今晚再宵禁 國民兵進駐市區

費城今晚再宵禁 國民兵進駐市區
費城非裔男遭警射殺 死者小華萊士來不及見新生兒一面

費城非裔男遭警射殺 死者小華萊士來不及見新生兒一面
護示威權 費城禁警使用催淚彈、胡椒噴霧

護示威權 費城禁警使用催淚彈、胡椒噴霧
費城非裔男遭警射殺 錄像：第1槍已制伏 但又開13槍

費城非裔男遭警射殺 錄像：第1槍已制伏 但又開13槍

熱門新聞

川普支持者封鎖高速公路 新州警方啟動調查

2020-11-02 17:10
根據維州選票，北維州和大城市多投給民主黨候選人白登，紅色區域則多投給川普總統。(美聯社計票截圖)

誰投了白登？誰投了川普？大華府選民解析

2020-11-04 16:21

白登競選巴士被圍引擦撞 警方:挺川者受害

2020-11-01 23:48
賓州投票站大排長龍。(NBC10)

關鍵州火爆 賓州投票站大排長龍

2020-11-03 15:37

哈佛教授：川普提訴訟恐不會贏但為有效政治工具

2020-11-05 12:13
川普最後三場造勢有兩場在密西根州。(直播截頻)

大選前最後衝刺 川普批白登「賣掉密西根」

2020-11-02 19:03

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／白登擴大內華達優勢 川普喬州賓州優勢變弱

大選開票／白登擴大內華達優勢 川普喬州賓州優勢變弱
法律戰連2敗！川普想連任只剩一條路

法律戰連2敗！川普想連任只剩一條路
1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票

1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票
要求停止計票 川普推文：法律挑戰所有白登領先的搖擺州

要求停止計票 川普推文：法律挑戰所有白登領先的搖擺州
喬治亞州快要翻盤？白登僅差川普1.8萬票

喬治亞州快要翻盤？白登僅差川普1.8萬票