電擊槍不足…小華萊士案再燒出警察預算問題

費城市警電擊槍採購商為Axon公司。(Axon)

費城 非裔精神病男子小華萊士(Walter Wallace Jr.)持刀遭警擊斃事件發生後，因開槍二警均無配備電擊槍，警方近日提出1400萬元電擊槍預算 ，但由於警員加班費近四年激增四成，嚴重影響年預算約7億5000萬元的市警運作，再次受到關注。

死者家屬堅稱警方應該用電擊槍制伏當事人，律師Shaka Johnson指就像此次涉案的兩名警察 ，許多身邊的唯一武器都是手槍，未配發非致命性武器。警方指，費城巡警2008年開始配發電擊槍，原計畫2010年全數配備，雖然每年均有90萬元預算用於增加裝備，但該目標從未達成，總數約需4500把，目前約2300。根據警方紀錄，多數新裝備預算用於隨身攝影機，2019年購買500把電擊槍，每把1188元。

明尼蘇達州非裔佛洛伊德(George Floyd)月前遭警擊斃後引發各地種族示威，要求刪減警察預算，費城市議會也取消原將增撥的1900萬元。市議會主席Darrell Clarke近日表示，支持未來五年投入1450萬元，用於非致命武器。但因新冠疫情影響政府稅收，目前尚無經費來源。