費城非裔男遭警射殺 錄像：第1槍已制伏 但又開13槍

死者小華萊士。(美聯社)

費城 27歲精神異常非洲裔男子小華萊士(Walter Wallace Jr.)因拒絕棄刀遭警察 擊斃，死者第九個孩子周四出生，來不及見父親一面。律師表示，家屬並不要求以謀殺罪起訴開槍的兩名警察，但指若有更多訓練及使用非致命武器，或許能避免這場悲劇。警察局長表示，警方之前曾要求經費為更多警察配電擊槍，但無下文。律師指，市府對不起這家人，也虧欠警方。死者父親則稱市長肯尼是懦夫，不敢面對家屬。

警方29日讓家屬、律師看警員現場隨身錄像。律師Shaka Johnson表示，死者當時明顯精神錯亂，雖然鄰居、家人高喊「他精神有問題，不要開槍」一名警員仍說「射他」。警員開第一槍後，他便失去行動能力。但兩人之後又開了13槍，「完全沒必要，也是致死原因」。

州法規定，若警察覺得自己或他人有可能立即受傷，可使用致命武力。律師指，警員拔槍後不斷喝令放下刀子，加劇緊張，但毫無化解現場氣氛的企圖，也未要求危機處理人員，或其他配有電擊槍的警員到場支援。據了解，三分之一市警有配備電擊槍。警方指兩人沒受過電擊槍訓練，也未配備電擊槍。

據了解，5月至今警方已接獲逾30次與持武、攻擊相關的報案，到死者住處調查。事發當天家人也曾三度報警，認為警方應知道死者是因躁鬱症發作而持刀上街，但然選擇開槍。警方表示，涉案兩名警員事先並不知情，市警目前並無緊急處理精神病患的部門，應盡快加入警員訓練。兩警已改為內勤，配合調查。確保人身安全前，無法公布姓名。

依法院紀錄，小華萊士曾因揚言殺光全家而被捕，曾因踢警車、毆打警察遭控拒捕、攻擊，因持槍搶劫判刑23個月，也曾違反保護令毆打母親，法官下令接受精神治療。小華萊士也是一名饒舌歌手，但據了解，歌詞充滿開槍、攻擊警察等內容。

費城連三夜暴動，逾千暴徒趁亂洗劫超市、商店，損失數百萬元。警方逮捕212人、57警受傷，警方表示，周三並在市區查獲一輛貨車裝有威力較輕的炸藥，逮捕數名嫌犯。死者家屬譴責暴亂行為，指摧毀社區是對死者不敬，且對尋求正義毫無幫助。

紐約市 、波特蘭近日也有示威聲援費城。費城市長肯尼已同意調用國民兵維持治安，州長沃爾夫則宣布費城進入緊急狀態，全力支援，命令有效期為30天。