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費城今晚2度示威 非裔男精神異常持刀 警14槍擊斃

記者呂賢修／綜合報導
死者家屬悲痛高呼「黑人的命也是命」。(美聯社)
死者家屬悲痛高呼「黑人的命也是命」。(美聯社)

西費城27歲非洲裔男子Walter Wallace Jr.疑因持刀威脅，周一遭警方於街頭連開14槍擊斃，民眾晚間示威演變為警民衝突及打砸搶。消息指，由於該男子患有精神疾病，警方當天三度接獲報案到現場處理，但第三次選擇開槍，且涉案兩警均未攜帶電擊槍。周二晚，雖然市長、警察局長已慰問死者家屬。數百名示威群眾仍在西費城聚集，商家以木板保護門窗，預防事態擴大，數百賓州國民兵也已出動待命。

警方指，周一晚暴動，多輛警車被毀及遭縱火，並有人開卡車衝撞警察，30餘名警察受傷，90餘人被捕，控以偷竊、破壞等罪。費城市區也發生多起搶案。警方表示仍在調查槍擊事件經過。

警方表示，26日下午獲報一起於Cobbs Creek 的家庭糾紛，抵達現場時，見涉案男子持刀在街頭走動，多次喝令放下武器未果，因男子走向警員，於是連開數槍，傷者送醫不治。

昨夜至今日凌晨，死者家屬及數百居民於街頭示威，與維持秩序的警員對峙，並演變為暴動。

目擊者拍攝槍擊過程，指死者當時持刀，並上傳社交媒體。警方表示該段畫面引發許多疑問，而兩名警察均穿戴隨身攝像機，正進行調查，暫未公布開槍警員姓名。

死者父親Walter Wallace Sr.表示兒子有精神異常問題，正服藥治療，家有幼子。維權人士批評警察缺少處理精神病患的訓練。

多輛警車遭損毀。(美聯社)
多輛警車遭損毀。(美聯社)
死者Walter Wallace Jr.。(家人提供)
死者Walter Wallace Jr.。(家人提供)
27日晚警民於街頭對峙。(美聯社)
27日晚警民於街頭對峙。(美聯社)
圖為27日傍晚示威群眾再次聚集。(美聯社)
圖為27日傍晚示威群眾再次聚集。(美聯社)

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