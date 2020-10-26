新冠疫情惡化 新州紐瓦克周二起實施宵禁

圖為周一紐瓦克街頭，居民排隊等待接受檢測。(美聯社)

新澤西州疫情 持續回溫，第一大城市紐瓦克(Newark)26日宣布全市所有堂食餐廳(dine-in restaurants)和非必要商業(non-essential businesses)，從27日起都必須在晚8時前關閉，以減少疫情傳播。

根據新規，室外餐飲必須在晚11時前關閉；市政廳與美髮店(Salons)將只允許以預約方式對外開放；健身房在每開放一個小時後必須關閉半小時進行消毒；所有娛樂中心(recreation centers)則必須立即關閉。

紐瓦克25日新增病例破百，佔據整個埃塞克斯郡(Essex County)新增病例的一半以上；三日檢測確診率高達11.2%，也是全州檢測確診率的一倍以上。新規將持續至11月10日，市政府將屆時視疫情決定是否需要延期。

州長墨菲本周末延長公共衛生緊急狀態(public-health emergency)30天，全州緊急狀態(State of emergency)保持不變。公衛緊急狀態30天自動失效，這也是墨菲第8次延長該狀態，他警告新州 的新增病例正在不斷增加。

新州26日公布1223例新增新冠病毒感染確診病例，連續9日新增病例破千；單日7人死亡，住院人數自7月以來首次超過900人。新州北部地區再次成為疫情中心，Essex、Union、Passaic、Bergen和Middlesex等4郡單日新增破110，確診率也顯著高於全州平均的4.48%。

聖名醫院(Holy Name Medical Center)首席醫療官Adam Jarrett說，該醫院9月時已很少接收到新冠患者，而目前又恢復至每日有3至4名患者。多家醫院表示已準備好迎接第二波疫情高峰，Jarrett說醫院在三、四月份曾搭建5個臨時重症病房(pop-up ICUs)，「這些資源都隨時可以啟動。」

在回答有關新冠疫苗 接種計劃時，衛生廳長Judith Persichill表示州政府希望70%新州人能夠在疫苗上市後6個月內接種，但接種疫苗將不會具有強制性。首批疫苗將優先給予醫護工作者和高風險人群，比如65歲以上者。