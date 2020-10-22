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新州緩解失業 將撥1400萬職業培訓

記者謝哲澍／新澤西州報導
新州疫期撥款助零售等行業培訓員工。(美聯社)
新州疫期撥款助零售等行業培訓員工。(美聯社)

州長墨菲與眾議員諾可斯(Donald Norcross)21日聯合宣布，將為勞動力發展計畫(develop workforce development programs)撥款1400萬元，幫助雇主解決無員工可用的難題，也促進更多居民學習技能、找到就業崗位。

該資金來源於聯邦紓困案「CARES Act」，其中400萬元將用於幫助緩解就業(Relief Employment)，包括讓長期失業者有機會從事疫情期間的臨時工作，特別是長期護理機構。

300元萬將用於部分職業員工在職培訓，為雇主承擔50%新員工所需的培訓費用，包括零售、超市、觀光旅遊、護理、健保、交通、運輸等必要以及在疫情期間較為脆弱的行業。

700萬元將用於個人求職培訓，擴大新州人力資源委員會(Workforce Investment Boards)的職場服務專案，為全州求職者提供從評估到建立修改、虛擬面試、短期培訓等一系列求職服務；疫情期間將線上進行。

正在等待每周300元額外聯邦失業金(FEMA Lost Wages Assistance)的新州人，則可能需要更多耐心。勞工廳表示，原定於本周開始發放的聯邦失業金，需要更多的處理時間，但仍可能在本周末前開始發放。相關網址：https://lwdwebpt.dol.state.nj.us/ClaimStatus/claimStatus.htm

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