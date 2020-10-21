疫情回溫 新州紐瓦克學區關校至明年

新州再有多校因疫情暫時關閉校園。(美聯社)

新州 20日公布1036例新增新冠病毒感染確診病例，連續三日新增病例超過1000；單日13人死亡，住院人數仍超過700人。新州多所學校因師生確診暫時關閉轉線上教學，但州長墨菲稱目前並無校內傳播現象報告。新州最大、有逾3萬6000名學生的紐瓦克學區 則宣布，將繼續關閉校園，僅提供網課至明年1月25日。

墨菲此前稱即將增加室內餐飲人數上限，但被問到是否會在本周宣布時，他20日明確回答不會。他此前多次強調，沒有證據證明新州病例增加與開放堂食有關；衛生廳長Judith Persichilli指，室內聚集是導致疫情 回溫的罪魁禍首。

據新州先進傳媒報導， Glen Rock High School、Pascack Hills High School、Union School、Tenafly Middle School、Lenape High School，以及整個西埃塞克斯學區(West Essex Regional District)日前因有師生染疫而暫時轉為線上教學。

近20所高中足球隊因疫情暫停比賽，包括：Bayonne、Belleville、Butler、Delran、Gloucester Catholic、Hanover Park、Hamilton West、Immaculata、Iselin Kennedy、Kinnelon、Livingston、Nottingham、Park Ridge、Ramapo、Secaucus、Trenton、Wallington、West Essex、Westwood。